Eigenorganisation comfort DATEV Mehrwert-Angebot
- Effiziente Planung und Steuerung aller Kanzleivorgänge durch ein aktives, visuelles Controlling- und Informationssystem
- Arbeitserleichterung durch auftragsorientierte Mandatsabwicklung mit verursachungsgerechter Kosten- und Gebührenermittlung
- Verbesserung von Kanzleiabläufen durch festgelegte aufgabenorientierte Arbeitsschritte
Hinweis
Nach Bestellung des Produkts wird sich der für Sie zuständige DATEV-Mitarbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen.
Inhalte
Beschreibung
DATEV Eigenorganisation comfort ist die auftragsorientierte Organisationslösung zur Steuerung Ihrer Kanzlei mit einem aktiven Controlling- und Steuerungssystem sowie vielfältigen Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Führung der Mandate.
Eigenorganisation comfort unterstützt Sie bei den Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei, wie z. B. der Rechnungsschreibung mit automatisierten Vorschlägen zur Vergütung auf Basis der StBVV. Der Kanzleichef/das Management kann unrentable Abstimmungsprozesse, Liegezeiten, z. B. von Aufträgen, oder kritische Situationen, die sich negativ auf den Deckungsbeitrag auswirken, sofort erkennen und handeln.
Auch auf eine zeitliche Verzögerung oder eine Plankostenüberschreitung werden Sie bereits während der Aufgabenerledigung automatisiert aufmerksam gemacht. Somit können Sie frühzeitig gegensteuern. Mitarbeitern wird die tägliche Arbeit erleichtert, z. B. durch den automatischen Überblick über ihre zu erledigenden Aufträge. Das Programm unterstützt auch interdisziplinäre Kanzleien beim kanzleiweiten Controlling in Verbindung mit DATEV Anwalt classic.
Leistungen
-
Mit der Schnellinfo "Auftragsdetails" haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.
-
Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter ist, und wie der Bearbeitungsstand der Leistung ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.
-
Sie können schnell und einfach per Kopfdruck monatliche Rechnungen erstellen.
-
Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.
-
Durch individuelle Einstellungen und Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.
-
Das Frühwarnsystem meldet Ihnen automatisch zeitliche Verzögerungen oder eine Plankostenüberschreitung bereits während der Aufgabenerledigung.
-
Mit der Mitarbeitereinsatzplanung haben Sie den Überblick über die Auslastung der Mitarbeiter.
-
Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Dokumentenorganisation nachbilden und Postausgänge revisionssicher verwalten.
-
Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten im DATEV Arbeitsplatz unterstützen Sie beim strategischen und operativen Kanzlei-Controlling.
-
Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Weitere Informationen
Produktvergleich
|Funktion
|Eigenorganisation comfort
|Eigenorganisation classic
|Eigenorganisation compact
|
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
|
zusätzliche Auftragsinformationen
|✓
|✗
|✗
|
Aufgaben
|✓
|✓
|✓
|
Vorlagenverwaltung
|✓
|✓
|✓
|
Schnellinfos
|✓
|✓
|✓
|
Stammdaten DATEV Mehrwert-Angebot Eigenorganisation classic
|
Interessenten
|✓
|✗
|✗
|
zusätzliche Auswertungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Felder
|✓
|✓
|✗
|
Prozessunterstützung
|✓
|✓
|✓
|
Mandantenstammdaten
|✓
|✓
|✓
|
Post, Fristen und Bescheide
|
Postausgang
|✓
|✓
|✓
|
elektronischer Bescheidabgleich
|✓
|✓
|✓
|
Posteingang, Fristüberwachung
|✓
|✓
|✗
|
Dokumentenorganisation
|
Vorauszahlungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Ablage
|✓
|✓
|✗
|
Handakte
|✓
|✓
|✓
|
Dokumenterstellung
|✓
|✓
|✓
|
Zeiten, Honorare, Aufträge DATEV Basis/Mehrwert Angebot
|
Rechnungsschreibung
|✓
|✓
|✓
|
dezentrale Leistungserfassung
|✓
|✓
|✗
|
Leistungserfassung
|✓
|✓
|✓
|
Angebotsmanagement
|✓
|✗
|✗
|
Planung Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
|
Mitarbeitereinsatzplanung
|✓
|✗
|✗
|
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
|✓
|✓
|✗
|
Controlling Eigenorganisation DATEV Basis-Angebot
|
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
|✓
|✗
|✗
|
Abbilden von Organisationsstrukturen
|✓
|✗
|✗
|
Umsatzverteilung
|✓
|✗
|✗
|
Frühwarnsystem
|✓
|✗
|✗
|
strategisches Controlling
|✓
|✗
|✗
|
operatives Controlling
|✓
|✓
|✗
|
Standardauswertungen
|✓
|✓
|✓