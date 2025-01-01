Einstieg in die Lernplattform DATEV Students Online

Die Lernplattform DATEV Students online ist erst seit 2022 für alle Zielgruppen der DATEV-Partnerschaft für Bildung nutzbar. Sie bietet Ihnen und Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten für den DATEV-Unterricht.

Das Online-Seminar vermittelt Ihnen die grundlegenden Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten von DATEV Students online.

Im Anschluss können Sie die Lernplattform optimal in Ihren DATEV Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden einsetzen. Des Weiteren erhalten Sie Tipps und Tricks zur Nutzung, die Sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben können.