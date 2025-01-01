Einstieg in die Lernplattform DATEV Students Online
Übersicht
Beschreibung
Die Lernplattform DATEV Students online ist erst seit 2022 für alle Zielgruppen der DATEV-Partnerschaft für Bildung nutzbar. Sie bietet Ihnen und Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten für den DATEV-Unterricht.
Das Online-Seminar vermittelt Ihnen die grundlegenden Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten von DATEV Students online.
Im Anschluss können Sie die Lernplattform optimal in Ihren DATEV Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden einsetzen. Des Weiteren erhalten Sie Tipps und Tricks zur Nutzung, die Sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben können.
Inhalte
-
How to: Einstieg in die Lernplattform DATEV Students online
-
Aufbau & Navigation: Was gibt es und wo finde ich das für mich passende Angebot?
-
Tipps & Tricks: Was sind eigentlich Paketkurse, Lernpfade und Wissensnachweise?
-
Hand in Hand: Verknüpfung unserer Lehrmittel mit DATEV Students online
-
Ausblick: Mehr Content für mehr Einsatzmöglichkeiten
-
Q&A: Ihre Fragen, unsere Antworten und Lösungen mit DATEV Students online
Details
Wichtige Informationen
Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Teilnehmerkreis
- Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft.
Referierende
- Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung