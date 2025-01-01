Art.-Nr. 78581 | Bildungspartner-Angebot

Einstieg in die Lernplattform DATEV Students Online

Einmalig
0,00 €



Übersicht

Beschreibung

Die Lernplattform DATEV Students online ist erst seit 2022 für alle Zielgruppen der DATEV-Partnerschaft für Bildung nutzbar. Sie bietet Ihnen und Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten für den DATEV-Unterricht.

Das Online-Seminar vermittelt Ihnen die grundlegenden Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten von DATEV Students online.

Im Anschluss können Sie die Lernplattform optimal in Ihren DATEV Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden einsetzen. Des Weiteren erhalten Sie Tipps und Tricks zur Nutzung, die Sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben können.

Inhalte

  • How to: Einstieg in die Lernplattform DATEV Students online

  • Aufbau & Navigation: Was gibt es und wo finde ich das für mich passende Angebot?

  • Tipps & Tricks: Was sind eigentlich Paketkurse, Lernpfade und Wissensnachweise?

  • Hand in Hand: Verknüpfung unserer Lehrmittel mit DATEV Students online

  • Ausblick: Mehr Content für mehr Einsatzmöglichkeiten

  • Q&A: Ihre Fragen, unsere Antworten und Lösungen mit DATEV Students online

Details

Wichtige Informationen

Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.

Teilnehmerkreis

  • Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft.

Referierende

  • Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung

Preise

