Einstieg in die Lernplattform "DATEV Students Online"
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Lernplattform DATEV Students online ist erst seit 2022 für alle Zielgruppen der DATEV-Partnerschaft für Bildung nutzbar. Sie bietet Ihnen und Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern viele Möglichkeiten für den DATEV-Unterricht.
Das Lernvideo vermittelt Ihnen die grundlegenden Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten von DATEV Students online.
Im Anschluss können Sie die Lernplattform optimal in Ihren DATEV Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden einsetzen. Des Weiteren erhalten Sie Tipps und Tricks zur Nutzung, die Sie an Ihre Teilnehmenden weitergeben können.
Themen
-
How to: Einstieg in die Lernplattform DATEV Students online
-
Aufbau & Navigation: Was gibt es und wo finde ich das für mich passende Angebot?
-
Tipps & Tricks: Was sind eigentlich Paketkurse, Lernpfade und Wissensnachweise?
-
Hand in Hand: Verknüpfung unserer Lehrmittel mit DATEV Students online
Details
Teilnehmerkreis
- Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft.
Referent:innen
- Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.