Einstieg in die Rechteverwaltung - Rechte erfolgreich verwalten
- Hintergrundwissen zu Informationssicherheit, Berechtigungen und Zugangsmedien
- Arbeiten in der Benutzer- und Rechteverwaltung und der Rechteverwaltung online
- Einordnung der Berechtigungen in On-Premises- und Online-Welt
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Ein Benutzer- und Rechtemanagement muss den komplexen Prozessen in Kanzleien und Unternehmen gerecht werden. Lernen Sie, Zugriffe zu regeln und nicht berechtigte Zugriffe zu verhindern.
Dieses Seminar gibt Ihnen zunächst einen Überblick zum thematischen Hintergrund. Darauf aufbauend lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten kennen, die Sie benötigen, um die Benutzer- und Rechteverwaltung sowie die Rechteverwaltung online an Ihre Bedürfnisse anzupassen und sinnvoll zu verwalten.
Themen
-
Rechtliche Grundlagen zur IT- und Informationssicherheit
-
Grundlagen zu Identitäten und Berechtigungen
-
Klärung relevanter Begriffe
-
Grundlagen unterschiedlicher Zugangsmedien
-
Grundlagen Rechtekonzept
-
Start der Benutzerverwaltung
-
Arbeiten mit der Benutzer- und Rechteverwaltung
-
Grundlagen der Rechteverwaltung online
-
Erläuterung der Berechtigungen der Rechteverwaltung online
-
Besonderheiten
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Benutzerverwaltung, DATEV Rechteverwaltung und DATEV Rechteverwaltung online in Kanzleien und Unternehmen
- IT-Manager und IT-Administratoren
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Ann-Christin Lüthje
Förster IT
Marco Höft
Förster IT
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.