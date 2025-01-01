Art.-Nr. 78725 |
Lernvideo (Vortrag)
Online-Seminar (Vortrag)​

Einstieg in die Rechteverwaltung - Rechte erfolgreich verwalten

Lernen Sie die Grundlagen einer einfachen Handhabung der komplexen Rechtevergabe in den DATEV Programmen.
  • Hintergrundwissen zu Informationssicherheit, Berechtigungen und Zugangsmedien
  • Arbeiten in der Benutzer- und Rechteverwaltung und der Rechteverwaltung online
  • Einordnung der Berechtigungen in On-Premises- und Online-Welt
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Ein Benutzer- und Rechtemanagement muss den komplexen Prozessen in Kanzleien und Unternehmen gerecht werden. Lernen Sie, Zugriffe zu regeln und nicht berechtigte Zugriffe zu verhindern.

Dieses Seminar gibt Ihnen zunächst einen Überblick zum thematischen Hintergrund. Darauf aufbauend lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten kennen, die Sie benötigen, um die Benutzer- und Rechteverwaltung sowie die Rechteverwaltung online an Ihre Bedürfnisse anzupassen und sinnvoll zu verwalten.

Themen

  • Rechtliche Grundlagen zur IT- und Informationssicherheit

  • Grundlagen zu Identitäten und Berechtigungen

  • Klärung relevanter Begriffe

  • Grundlagen unterschiedlicher Zugangsmedien

  • Grundlagen Rechtekonzept

  • Start der Benutzerverwaltung

  • Arbeiten mit der Benutzer- und Rechteverwaltung

  • Grundlagen der Rechteverwaltung online

  • Erläuterung der Berechtigungen der Rechteverwaltung online

  • Besonderheiten

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Benutzerverwaltung, DATEV Rechteverwaltung und DATEV Rechteverwaltung online in Kanzleien und Unternehmen
  • IT-Manager und IT-Administratoren
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ann-Christin Lüthje

Ann-Christin Lüthje

Förster IT

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Marco Höft

Förster IT

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

