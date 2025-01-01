Ein Benutzer- und Rechtemanagement muss den komplexen Prozessen in Kanzleien und Unternehmen gerecht werden. Lernen Sie, Zugriffe zu regeln und nicht berechtigte Zugriffe zu verhindern.

Dieses Seminar gibt Ihnen zunächst einen Überblick zum thematischen Hintergrund. Darauf aufbauend lernen Sie die Grundlagen und Möglichkeiten kennen, die Sie benötigen, um die Benutzer- und Rechteverwaltung sowie die Rechteverwaltung online an Ihre Bedürfnisse anzupassen und sinnvoll zu verwalten.