Einstieg in die Übungsplattform DATEV Software online

Dieses Online-Seminar vermittelt einen umfassenden Blick über das Arbeiten mit DATEV Software online und über die grundlegenden Funktionsweisen der Plattform. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie sämtliche relevanten Prozesse, von der Benutzergruppenanlage über den Start des DATEV Arbeitsplatzes bis zum Einsatz individueller Musterdaten erfolgreich umsetzen.

Im Anschluss können Sie die Software für den Praxisbezug optimal in Ihren DATEV-Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden nutzen.

Der Besuch dieses Online-Seminars oder die erfolgte Nutzung dieses Lernvideos ist Voraussetzung für die Teilnahme an den PC-Schulungen.