Einstieg in die Übungsplattform DATEV Software online
Übersicht
Beschreibung
Dieses Online-Seminar vermittelt einen umfassenden Blick über das Arbeiten mit DATEV Software online und über die grundlegenden Funktionsweisen der Plattform. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie sämtliche relevanten Prozesse, von der Benutzergruppenanlage über den Start des DATEV Arbeitsplatzes bis zum Einsatz individueller Musterdaten erfolgreich umsetzen.
Im Anschluss können Sie die Software für den Praxisbezug optimal in Ihren DATEV-Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden nutzen.
Der Besuch dieses Online-Seminars oder die erfolgte Nutzung dieses Lernvideos ist Voraussetzung für die Teilnahme an den PC-Schulungen.
Inhalte
1. Überblick DATEV Software online
2. Verwaltung von Benutzergruppen
-
Benutzergruppenanlage
-
Musterdaten auf DATEV Software online
-
Editieren von aktiven Benutzergruppen
-
Versand der Logindaten
3. Start des DATEV Arbeitsplatzes
4. Besonderheiten in DATEV Software online
-
Drucken in DATEV Software online
-
Upload von individuellen Musterdaten
Details
Wichtige Informationen
Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Teilnehmerkreis
- Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft.
Referierende
- Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung