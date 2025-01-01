Einstieg in die Übungsplattform "DATEV Software online"
- Einführung in DATEV Software online (Lernvideo)
- DATEV-Software ohne Installationsaufwand nutzen
- Tipps zum Einsatz von DATEV Software online im Unterricht
Hinweis
Allgemeine Informationen Flatrate Lernvideo
Nach der Bestellung der Flatrate Lernvideo können Sie und Ihre Mitarbeiter umgehend die zur Verfügung stehenden Lernvideos in der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon nutzen.
Weitere Informationen
- Leistungsbeschreibung Flatrate Lernvideo (Dok-Nr. 0904190)
- Leistungsbeschreibung Lernvideo (Dok.-Nr. 0903126)
- Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Dieses Lernvideo vermittelt einen umfassenden Blick über das Arbeiten mit DATEV Software online und über die grundlegenden Funktionsweisen der Plattform. Sie erfahren Schritt für Schritt, wie Sie sämtliche relevante Prozesse, von der Benutzergruppenanlage über den Start des DATEV Arbeitsplatzes bis zum Einsatz individueller Musterdaten erfolgreich umsetzen.
Im Anschluss können Sie die Software für den Praxisbezug optimal in Ihren DATEV-Unterricht integrieren und zur Vor- und Nachbereitung für Ihre Kursteilnehmenden nutzen.
Wir empfehlen dieses Lernvideos als Vorbereitung für die Teilnahme an den PC-Schulungen.
Themen
1. Überblick DATEV Software online
2. Verwaltung von Benutzergruppen
Benutzergruppenanlage
Musterdaten auf DATEV Software online
Editieren von aktiven Benutzergruppen
Versand der Logindaten
3. Start des DATEV Arbeitsplatzes
4. Besonderheiten in DATEV Software online
Drucken in DATEV Software online
Upload von individuellen Musterdaten
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung