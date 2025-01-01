Art.-Nr. 35233 |
Kompaktwissen
Art.-Nr. 12977 |
Kompaktwissen

Entlastung für die Wirtschaft: Weniger Regeln, mehr Chancen

Bürokratieabbau, Investitionsanreize und Steuerreformen
  • Maßnahmen der neuen Bundesregierung
  • Praxisorientierte Handlungsempfehlungen
  • Strategische Beratungspotenziale erkennen

Erscheinungstermin: abhängig von Gesetzen der neuen Bundesregierung

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Die neue Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken. Im Fokus stehen dabei Investitionsanreize, der konsequente Abbau bürokratischer Hürden und umfassende Steuerreformen. Auch strategische Investitionen in die Digitalisierung, die Infrastruktur und die Energieversorgung sind zentrale Säulen der geplanten Maßnahmen.

Beschreibung

So bald feststeht, welche Maßnahmen die Bundesregierung in einem ersten Schritt umsetzen wird, informiert Sie dieses Kompaktwissen kompakt und fundiert.

Kurzinfo

Seitenzahl 80

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Digitale Fachliteratur

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.- Nr. 65550).

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

Details & Preise

Art.-Nr. 35233 | Kompaktwissen

Entlastung für die Wirtschaft: Weniger Regeln, mehr Chancen

Bürokratieabbau, Investitionsanreize und Steuerreformen

Erscheinungstermin: abhängig von Gesetzen der neuen Bundesregierung

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)