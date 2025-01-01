Entlastung für die Wirtschaft: Weniger Regeln, mehr Chancen
- Maßnahmen der neuen Bundesregierung
- Praxisorientierte Handlungsempfehlungen
- Strategische Beratungspotenziale erkennen
Erscheinungstermin: abhängig von Gesetzen der neuen Bundesregierung
Inhalte
Beschreibung
Die neue Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, den Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig zu stärken. Im Fokus stehen dabei Investitionsanreize, der konsequente Abbau bürokratischer Hürden und umfassende Steuerreformen. Auch strategische Investitionen in die Digitalisierung, die Infrastruktur und die Energieversorgung sind zentrale Säulen der geplanten Maßnahmen.
So bald feststeht, welche Maßnahmen die Bundesregierung in einem ersten Schritt umsetzen wird, informiert Sie dieses Kompaktwissen kompakt und fundiert.
Autor
Dr. Johannes Riepolt
Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater
Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.
