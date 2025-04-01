Art.-Nr. 12698 | Mandanten-Info

Extras für Ihre Beschäftigten 2025 (E-Book)

Optimale Gestaltung der Zuwendungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
  • Steuern und Sozialabgaben im Jahr 2025 sparen
  • Aktuelle Klarstellungen der Finanzverwaltung

Erscheinungstermin: April 2025

Einmalig
99,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Steuerfreie oder pauschal besteuerbare Arbeitgeberleistungen fördern die Motivation der Beschäftigten und die Bindung an das Unternehmen. Zudem verbessern sich dadurch oftmals die Geschäftsergebnisse des Betriebes erheblich.

Durch eine optimale Ausnutzung der bestehenden steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Gestaltungsspielräume lassen sich Lohnnebenkosten senken und gleichzeitig lässt sich die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen.

Sensibilisieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit dieser Mandanten-Information für die wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien Nebenleistungen und für die alternativen Möglichkeiten der Entlohnung, die durch zahlreiche Beispiele und Praxishinweise veranschaulicht werden.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 04/2025
Seitenzahl 50
Format pdf + epub
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von Mandanten-Info comfort

Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).

Rechtlicher Hinweis

Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.

Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

Details & Preise

Art.-Nr. 12698 | Mandanten-Info

Extras für Ihre Beschäftigten 2025 (E-Book)

Optimale Gestaltung der Zuwendungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Erscheinungstermin: April 2025

Einmalig
99,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12942

Zuwendungen an Beschäftigte optimal gestalten 2025, 17. Auflage (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12747

Ratgeber Gehaltsextras, 11. Auflage (E-Book)
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32654

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2025
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12884

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2025 (E-Book)
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 12688

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung (E-Book)
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12738

Lexikon für das Lohnbüro 2025 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65524

Mandanten-Info comfort
-
Software | Art.-Nr. 65650

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort