Fachtage Wirtschaftsprüfung
- Aktuelle Entwicklungen rund um die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- Künstliche Intelligenz in der Abschlussprüfung
- Interne Qualitätssicherung in der Abschlussprüfung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In unserem Seminar erhalten Wirtschaftsprüfer und Prüfungsassistenten praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und technische Neuerungen. Im Fokus stehen die Planung und Durchführung der Prüfung in DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation, KI-gestützte Abschlussprüfungen sowie der praxisorientierte Austausch mit anderen Mitgliedern und Experten. Wir geben Ihnen einen Einblick in den aktuellen Stand der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Verbindung mit dem VSME-Standard.
Themen
-
Aktuelle Entwicklungen rund um die CSRD
-
Künstliche Intelligenz in der Abschlussprüfung
-
Bearbeitung des Musterfalls
-
Import von Summen- und Saldenlisten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen: effiziente Datenintegration in der Praxis
-
GDPdU-Import in DATEV Datenprüfung: Aufbereitung für DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation: von der Planung bis zur Durchführung
-
Blitzlicht:
-
DATEV Upload mobil für die Abschlussprüfung
-
DATEV Mittelstandsindex
-
-
Blick in die Entwicklung
-
Die neue Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation: geplante Umsetzungen im Jahr 2026
-
Ausblick: Anbindung myDATEV Kanzlei in die Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
-
Interne Qualitätssicherung in der Abschlussprüfung
-
-
Austausch mit Berufskolleginnen und -kollegen
Details
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Abschlussprüfung comfort/DATEV Abschlussprüfung Prüfungsdokumentation
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referenten
Mathias Lutz
Wirtschaftsinformatiker, Mitarbeiter der DATEV eG
Klaus Küfner
Steuerberater, Mitarbeiter der DATEV eG
Alexander Neu
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Geschäftsführer IT AUDIT GmbH, Vertreter des IDW
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.