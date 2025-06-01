FIBU-Praxistage - Musterdaten

In der gezippten Datei sind folgende Teile enthalten:

Musterdaten (Komplettbestand) für Muster-Meier in der Version SKR 03 und SKR 04

Musterdaten (Komplettbestand) für Gero Grünkern in der Version SKR 03 und SKR 04

Anleitung zum Duplizieren von Musterdatenbestände

Anleitung zum Sichern und Einspielen von Musterdatenbestände