FIBU-Praxistage - Musterdaten
- Musterdaten
Die Musterdaten sind in einfacher Ausführung im SKR 03 und SKR 04 vorhanden.
Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.
Stand 06/2025
Zielgruppe nur lokal installierende Bildungspartner
Format ZIP
In der gezippten Datei sind folgende Teile enthalten:
Musterdaten (Komplettbestand) für Muster-Meier in der Version SKR 03 und SKR 04
Musterdaten (Komplettbestand) für Gero Grünkern in der Version SKR 03 und SKR 04
Anleitung zum Duplizieren von Musterdatenbestände
Anleitung zum Sichern und Einspielen von Musterdatenbestände
Rechnung im E-Rechnungs-Format (für Exkurs)
