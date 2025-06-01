Art.-Nr. 42383 | Bildungspartner-Angebot

FIBU-Praxistage - Musterdaten

  • Musterdaten
Einmalig
0,00 €
Die Musterdaten sind in einfacher Ausführung im SKR 03 und SKR 04 vorhanden.

Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.

Stand 06/2025
Zielgruppe nur lokal installierende Bildungspartner
Format ZIP
In der gezippten Datei sind folgende Teile enthalten:

  • Musterdaten (Komplettbestand) für Muster-Meier in der Version SKR 03 und SKR 04

  • Musterdaten (Komplettbestand) für Gero Grünkern in der Version SKR 03 und SKR 04

  • Anleitung zum Duplizieren von Musterdatenbestände

  • Anleitung zum Sichern und Einspielen von Musterdatenbestände

  • Rechnung im E-Rechnungs-Format (für Exkurs)

