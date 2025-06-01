FIBU-Praxistage - Teilnehmer
- Lehrkonzept zur Einführung in die manuelle und EDV-gestützte Buchführungstechnik
- Einsatz an 4 Unterrichtskompakttagen oder begleitend im Alltagsunterricht
- Als Ausgabe für Unterrichtende und Teilnehmende erhältlich
Übersicht
Anhand zweier Musterfälle lässt sich zunächst das manuelle Grundwissen vermitteln bzw. auffrischen, anschließend die DATEV-Buchungslogik mit dem Programm DATEV Kanzlei-Rechnungswesen auf der Basis des SKR 03 und SKR 04 einüben. Das Lehrkonzept ist das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojektes des Ludwig-Erhard Berufskolleg der Stadt Bonn, der Steuerberaterkammer Köln und der DATEV.
Ziel ist die systematische Förderung von Buchführungskompetenzen durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Das Konzept legt besonderen Wert auf handlungsorientiertes Lernen, unterstützt mit Belegen, Musterfällen und Softwareeinsatz. Lehrende erhalten transparente Orientierungs- und Umsetzungshilfen für einen sicheren und effizienten Unterrichtsablauf.
Kurzinfo
Nachweise
Weiterbildungsbescheinigung
Bildungspartner, die das Lehrmittel in Unterricht / Seminar einsetzen, können ihren Lernenden eine Weiterbildungsbescheinigung aushändigen. Anders als beim Zertifikat wird damit keine Prüfung, sondern nur die Kursteilnahme attestiert. Ein individualisierbares Template steht in MyMarketing bereit.
Inhalte
Behandelte Themen
- Musterfall "Martin Muster-Meier": Unternehmensgründung, Gründungsphase - Bilanzänderung ohne Erfolgswirkung, Bilanzänderung und Erfolgsrechnung ohne Umsatzsteuer, Bilanzänderung und Erfolgsrechnung mit Umsatzsteuer
- Musterfall "Gero Muster-Grünkern": Buchungsbelege der einzelnen Buchungskreise mit weiteren Komplikationen (Belegfall).
Erforderliches Vorwissen
- Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt.
E-Learning auf DATEV Students online
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- lokale Installation: Arbeiten Sie mit lokal installierter Software, müssen Sie die Datenbestände (Art.-Nr. 42383) separat bestellen.
- DATEV Software online: Bitte wählen Sie das Template "FIBU-Praxistage".
Bestandteile
Bestandteile der hier bestellbaren Handreichung für Teilnehmende:
-
Musterfall "Martin Muster-Meier"
-
Musterfall "Gero Muster-Grünkern"
-
DATEV-Buchungszeile mit Hotkeys
-
Wegweiser "Wie liest man die DATEV-BWA"