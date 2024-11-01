GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 3. Auflage

Die aktuellen Brennpunkte zum Jahresabschluss der GmbH werden kompakt und übersichtlich dargestellt. Eingegangen wird auf die neuen Schwellenwerte der Unternehmensgrößenklassen und auf die Besonderheiten bei Krisenmandaten. Außerdem werden die Risiken bei der Gesellschafterfremdfinanzierung dargestellt. Behandelt werden zudem beispielsweise die Angabe sonstiger finanzieller Verpflichtungen bei kleinen Kapitalgesellschaften und die Ausschüttungssperren.