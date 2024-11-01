GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 3. Auflage
- Grundlagen zur Abschlusserstellung
- Pflichtenkreis des Steuerberaters
- Forderungsverzicht und Rangrücktritt
Erscheinungstermin: November 2024
Beschreibung
Das Kompaktwissen vermittelt Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Jahresabschlusserstellung die aktuellen fachlichen Neuerungen rund um die Erstellung sowohl des handelsrechtlichen als auch des steuerrechtlichen Jahresabschlusses.
Die aktuellen Brennpunkte zum Jahresabschluss der GmbH werden kompakt und übersichtlich dargestellt. Eingegangen wird auf die neuen Schwellenwerte der Unternehmensgrößenklassen und auf die Besonderheiten bei Krisenmandaten. Außerdem werden die Risiken bei der Gesellschafterfremdfinanzierung dargestellt. Behandelt werden zudem beispielsweise die Angabe sonstiger finanzieller Verpflichtungen bei kleinen Kapitalgesellschaften und die Ausschüttungssperren.
Info & Leseprobe
Autoren
Sven Bräuer
Steuerberater
Jahresabschluss, steueroptimierte Strukturierung von Unternehmen
Stefan Gey
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht
Ronny Kunzmann
Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent
Dozent für Bilanzsteuerrecht, Gesellschaftsrecht und Umwandlungssteuerrecht
Details & Preise
