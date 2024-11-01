Art.-Nr. 35389 | Kompaktwissen

GmbH-Jahresabschluss: Aktuelle Brennpunkte, 3. Auflage

Aktuelle fachliche Neuerungen zur rechtsicheren Gestaltung des Jahresabschlusses von GmbHs
  • Grundlagen zur Abschlusserstellung
  • Pflichtenkreis des Steuerberaters
  • Forderungsverzicht und Rangrücktritt

Erscheinungstermin: November 2024

15,00 €
-

Beschreibung

Das Kompaktwissen vermittelt Steuerberaterinnen und Steuerberatern in der Jahresabschlusserstellung die aktuellen fachlichen Neuerungen rund um die Erstellung sowohl des handelsrechtlichen als auch des steuerrechtlichen Jahresabschlusses.

Die aktuellen Brennpunkte zum Jahresabschluss der GmbH werden kompakt und übersichtlich dargestellt. Eingegangen wird auf die neuen Schwellenwerte der Unternehmensgrößenklassen und auf die Besonderheiten bei Krisenmandaten. Außerdem werden die Risiken bei der Gesellschafterfremdfinanzierung dargestellt. Behandelt werden zudem beispielsweise die Angabe sonstiger finanzieller Verpflichtungen bei kleinen Kapitalgesellschaften und die Ausschüttungssperren.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 11/2024
Seitenzahl 98
Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Autoren

Portraitbild der referierenden Person Sven Bräuer

Sven Bräuer

Steuerberater

Jahresabschluss, steueroptimierte Strukturierung von Unternehmen

Portraitbild der referierenden Person Stefan Gey

Stefan Gey

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht

Portraitbild der referierenden Person Ronny Kunzmann

Ronny Kunzmann

Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent

Dozent für Bilanzsteuerrecht, Gesellschaftsrecht und Umwandlungssteuerrecht

