Video wird überarbeitet

Dieses Lernvideo wird momentan überarbeitet. Die neue Version kann ab Mitte August bestellt werden. Bis dahin können Sie noch das Lernvideo in der bisherigen Version bestellen. Bitte beachten Sie, dass Sie das neue Lernvideo dann nicht automatisch erhalten.

Seminarnutzen

Unterstützen Sie Ihre Mandanten nicht nur als Steuerberater, sondern auch als Krisenmanager. Einerseits ist schon jetzt sichtbar, dass die derzeitige Liquiditäts- und Ertragslage bei vielen Unternehmen zu einem erhöhtem Kostendruck führen wird. Auf der anderen Seite erbringen Sie zunehmend Leistungen, bei denen unklar ist, ob diese jemals honorarwirksam werden. Ein guter Zeitpunkt, sich Gedanken über die zukünftige Honorarpolitik zu machen.

Sie erhalten Impulse, wie Sie eine zukunftsorientierte Honorarstrategie entwickeln und lernen methodische Grundlagen zur erfolgreichen Gestaltung von Honorar- und Preisgesprächen. Darüber hinaus erörtern wir methodische Grundlagen und zeigen Ihnen die Honorargestaltung erfolgreicher Steuerberater anhand von Best-Practice-Beispielen. „Abkupfern“ ist ausdrücklich erwünscht!