Erfolgreiche Honorarpolitik für Kanzleien - Qualität hat ihren Preis
- Warum gerade jetzt der Zeitpunkt ist, um über das Honorar zu sprechen
- Grundlagen und Impulse für eine erfolgreiche Honorarstrategie
- Best-Practice-Beispiele aus erfolgreichen Kanzleien
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Video wird überarbeitet
Dieses Lernvideo wird momentan überarbeitet. Die neue Version kann ab Mitte August bestellt werden. Bis dahin können Sie noch das Lernvideo in der bisherigen Version bestellen. Bitte beachten Sie, dass Sie das neue Lernvideo dann nicht automatisch erhalten.
Seminarnutzen
Unterstützen Sie Ihre Mandanten nicht nur als Steuerberater, sondern auch als Krisenmanager. Einerseits ist schon jetzt sichtbar, dass die derzeitige Liquiditäts- und Ertragslage bei vielen Unternehmen zu einem erhöhtem Kostendruck führen wird. Auf der anderen Seite erbringen Sie zunehmend Leistungen, bei denen unklar ist, ob diese jemals honorarwirksam werden. Ein guter Zeitpunkt, sich Gedanken über die zukünftige Honorarpolitik zu machen.
Sie erhalten Impulse, wie Sie eine zukunftsorientierte Honorarstrategie entwickeln und lernen methodische Grundlagen zur erfolgreichen Gestaltung von Honorar- und Preisgesprächen. Darüber hinaus erörtern wir methodische Grundlagen und zeigen Ihnen die Honorargestaltung erfolgreicher Steuerberater anhand von Best-Practice-Beispielen. „Abkupfern“ ist ausdrücklich erwünscht!
Themen
-
Warum gerade jetzt der passende Zeitpunkt ist, um über das Honorar zu sprechen?
-
Umfeld Mandanten (Energiepreise, Personal etc.)
-
Umfeld Kanzleien (Auslastung, Fachkräftemangel etc.)
-
-
Honorarstrategie: Entwickeln Sie Ihren „roten Faden“
-
Leistungen transparent mit dem Dienstleistungskatalog darstellen
-
Varianten der Honorarstrategie
-
Handschlag oder „Schwarz auf Weiß“
-
-
Impulse & Best-Practice-Beispiele aus den Geschäftsfeldern Finanzbuchführung und Lohn
-
Honorargestaltung in anderen Kanzleien
-
Welche Zusatzleistungen lassen sich problemlos abrechnen?
-
-
Honorar-/Preisgespräche professionell führen
-
Vorbereitung als Grundlage für ein erfolgreiches Honorargespräch
-
Preise sicher und überzeugend kommunizieren
-
Mit Preiskritik souverän umgehen
-
Honorarrechner als Werkzeug bei der Preisermittlung
-
-
Honorarpolitik umsetzen
-
Ihr „roter Faden“ im Überblick
-
Weitere Hilfen zum Thema
-
Das Unterstützungsangebot der DATEV
-
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Thorsten Hesse
Dipl.-Betriebswirt, Fachberater, DATEV eG, Nürnberg
Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Frankfurt mit Schwerpunkt Marketing war Thorsten Hesse vier Jahre lang als Marketing-Assistent und Consultant bei einer Unternehmensberatung für Marketing, Vertrieb und IT tätig. Anschließend wechselte er 1994 zur DATEV eG. Seine Hauptaufgabe liegt in der Beratung von StB/WP-Gesellschaften und Mandanten. Zusätzlich hält Thorsten Hesse Vorträge zu den Themen Branchentrends und Strategieentwicklung, Prozessentwicklung und Qualitätsmanagement, Kanzleimarketing, Entwicklung und Umsetzung von Vertriebs- und Vermarktungskonzepten sowie Projektleitung. Er ist außerdem Lehrbeauftragter an der Hochschule München für Unternehmensgründung/-führung.
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.