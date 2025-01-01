Inforeihe Steuerfach: DATEV-Angebote zu den Lernfeldern im Überblick
- Unser Angebot in Verbindung mit dem neuen Lehrplan für die Ausbildung von Steuerfachangestellten
- Zusammenspiel zwischen Lehrmitteln und Plattformen der Bildungspartnerschaft
- Ausblick zu geplanten Weiterentwicklungen
In diesem Online-Seminar lernen Sie die Lernplattform DATEV Students online kennen, um diese optimal in Ihrer Unterrichtsgestaltung nutzen zu können. Wir zeigen Ihnen, welches Unterstützungsangebot wir auf der Plattform speziell für die Lernfelder aus dem neuen Rahmenlehrplan zur Verfügung stellen und an welchen weiteren Entwicklungen wir bereits arbeiten.
Dieses Seminar ist speziell für die Zielgruppe Berufsschulen mit Ausbildung und freie Träger mit Umschulungsmaßnahmen für Steuerfachangestellte konzipiert. Der inhaltliche Fokus liegt stark auf dem neuen Lehrplan.
Inhalte
Ausblick: was planen wir noch für die neuen Lernfelder?
Welches Unterstützungsangebot bieten wir zu den neuen Lernfeldern an?
Aufbau & Navigation: Was gibt es und wo finde ich das für mich passende Angebot?
How to: Einstieg in die Lernplattform DATEV Students online
Q&A: Ihre Fragen, unsere Antworten und Lösungen mit DATEV Students online
Details
Wichtige Informationen
Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Teilnehmerkreis
- Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft
Referierende
- Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung