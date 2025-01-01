Inforeihe Steuerfach: DATEV-Angebote zu den Lernfeldern im Überblick

In diesem Online-Seminar lernen Sie die Lernplattform DATEV Students online kennen, um diese optimal in Ihrer Unterrichtsgestaltung nutzen zu können. Wir zeigen Ihnen, welches Unterstützungsangebot wir auf der Plattform speziell für die Lernfelder aus dem neuen Rahmenlehrplan zur Verfügung stellen und an welchen weiteren Entwicklungen wir bereits arbeiten.

Dieses Seminar ist speziell für die Zielgruppe Berufsschulen mit Ausbildung und freie Träger mit Umschulungsmaßnahmen für Steuerfachangestellte konzipiert. Der inhaltliche Fokus liegt stark auf dem neuen Lehrplan.