Instrumente der Praxisgründung für Ärzte und Zahnärzte (E-Book)
- Praktische Hilfen für Ärzte und Zahnärzte in Gründung- und Umbruchphasen
- Fragen der Praxisgründung, Finanzplanung, Controlling, etc.
- Strukturiert und praxisnah
Erscheinungstermin: Mai 2012
Beschreibung
Der Schritt in die Selbständigkeit bringt viele Fragen mit sich. Das Kompaktwissen "Instrumente der Praxisgründung für Ärzte und Zahnärzte" klärt die Fragen der Praxisgründung für Ärzte sowie deren Berater und unterstützt bei den Verhandlungen mit Praxisverkäufern und Banken. Zudem werden die Möglichkeiten der Selbständigkeit strukturiert beschrieben.
Die relevanten Vorgründungsentscheidungen der Rahmenbedingungen wie Zeitplan, Standortwahl, Rechtsformwahl/rechtliche Voraussetzungen, Marketing, Risikosteuerung in der Selbstständigkeit sowie die Finanzplanung, das Controlling bis hin zum Anlageverzeichnis werden praxisnah dargestellt.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Autor
Benjamin Feindt
Dipl.-Kaufmann, Steuerberater
Herr Feindt ist Partner in der DanRevision Gruppe und hier verantwortlich für das DanMed Beratungspaket für selbständige Ärzte. Er ist Autor diverser Fachbeiträge in Zeitschriften wie der Ärzte Zeitung, Financial Times, Capital und Impulse und häufiger Referent auf Ärzteveranstaltungen. Er betreut als Steuerberater deutschlandweit selbständige Ärzte.
