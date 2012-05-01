Art.-Nr. 19158 | Kompaktwissen

Instrumente der Praxisgründung für Ärzte und Zahnärzte (E-Book)

Praktische Hilfen bei der Erstellung von Businessplänen in Gründungs- und Umbruchphasen.
  • Praktische Hilfen für Ärzte und Zahnärzte in Gründung- und Umbruchphasen
  • Fragen der Praxisgründung, Finanzplanung, Controlling, etc.
  • Strukturiert und praxisnah

Erscheinungstermin: Mai 2012

Beschreibung

Der Schritt in die Selbständigkeit bringt viele Fragen mit sich. Das Kompaktwissen "Instrumente der Praxisgründung für Ärzte und Zahnärzte" klärt die Fragen der Praxisgründung für Ärzte sowie deren Berater und unterstützt bei den Verhandlungen mit Praxisverkäufern und Banken. Zudem werden die Möglichkeiten der Selbständigkeit strukturiert beschrieben.

Die relevanten Vorgründungsentscheidungen der Rahmenbedingungen wie Zeitplan, Standortwahl, Rechtsformwahl/rechtliche Voraussetzungen, Marketing, Risikosteuerung in der Selbstständigkeit sowie die Finanzplanung, das Controlling bis hin zum Anlageverzeichnis werden praxisnah dargestellt.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 05/2012
Seitenzahl 80
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Gesundheitswesen
Digitale Fachliteratur

Autor

Benjamin Feindt

Dipl.-Kaufmann, Steuerberater

Herr Feindt ist Partner in der DanRevision Gruppe und hier verantwortlich für das DanMed Beratungspaket für selbständige Ärzte. Er ist Autor diverser Fachbeiträge in Zeitschriften wie der Ärzte Zeitung, Financial Times, Capital und Impulse und häufiger Referent auf Ärzteveranstaltungen. Er betreut als Steuerberater deutschlandweit selbständige Ärzte.

