Jahresabschluss einer GmbH 2025
- Jahresabschluss 2025 rechtssicher erstellen
- Von Experten für Experten
- Erstellung des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses einer GmbH
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Online-Seminar vermitteln wir erfahrenen Bearbeitern und Bearbeiterinnen in der Jahresabschlusserstellung fundiertes Wissen zur Erstellung des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses einer GmbH. Im Mittelpunkt stehen die regelmäßig wiederkehrenden Abschlusssachverhalte sowie die jährlichen Anforderungen, die für eine rechtssichere und strukturierte Erstellung unerlässlich sind.
Unsere Experten aus der Finanzverwaltung und berichten aus der Praxis, welche Brennpunkte besonders beachtet werden müssen, sodass typische Fehler vermieden werden, um reibungslose Prozesse zu etablieren.
Anhand praxisnaher Beispiele zeigen wir Ihnen, wie Sie die wichtigsten Arbeitsschritte sicher und effizient umsetzen. Ergänzend dazu erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Rechtsänderungen, die für Ihre tägliche Arbeit relevant sind.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der praktischen Anwendung: Wir präsentieren Ihnen die Umsetzung der Themen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und ergänzenden DATEV-Programmen. Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche Tipps und Hinweise, die Ihnen die Arbeit in der Praxis erleichtern.
Vertiefendes Programmwissen erhalten Sie im Seminar "DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps zur Jahresabschlusserstellung".
Themen
-
Handels- und steuerrechtliche Behandlung besonders praxisrelevanter Geschäftsvorfälle am Beispiel der GmbH, u. a.
-
Aufzeigen wesentlicher Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz
-
Anpassung an die Betriebsprüfung (z. B. Fortentwicklung Steuerbilanz vs. Kapitalanpassung)
-
Aktuelle Rechtsänderungen zur Betriebsprüfung
-
Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen nach § 7g EStG
-
Bilanzierung von Beteiligungen an Personengesellschaften
-
Aufdeckung einer Betriebsaufspaltung
-
Ermittlung und Bewertung verschiedener Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Verbindlichkeiten
-
-
Betrachtung des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Gesellschafter unter ertragsteuerlichen Gesichtspunkten, z. B.
-
Steuerliche Risiken bei der Gesellschafterfinanzierung
-
Rangrücktritt und Forderungsverzicht
-
Steuerliches Einlagekonto
-
-
Weitere abschlussrelevante Sachverhalte
-
Anhangangaben
-
Ausschüttungssperren
-
-
Hinweise zur E-Rechnung
-
Latente Steuern
-
Umsetzung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und ergänzenden DATEV-Lösungen
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Voraussetzung ist Praxiserfahrung in der Erstellung von Jahresabschlüssen. In diesem Seminar wird kein Grundlagenwissen vermittelt.
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referenten
Stefan Gey
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht
Ronny Kunzmann
Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent
Dozent für Bilanzsteuerrecht, Gesellschaftsrecht und Umwandlungssteuerrecht
Thomas Boguth
Dipl.-Kaufmann (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Rechnungswesen, Berichtsschreibung, Steuern
Jan Homeyer
Dipl. Wirtschaftsjurist (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Ralph Reisch
Dipl.-Betriebswirt (FH), Mitarbeiter der DATEV eG
Ingo Hoffmann
Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent für Bilanzsteuerrecht und für die Besteuerung von Gesellschaften
Termine
