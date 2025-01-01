Art.-Nr. 70373 |
Jahresabschluss einer GmbH 2025

Sie erfahren alles Wissenswerte rund um die Erstellung des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses einer GmbH.
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

In diesem Online-Seminar vermitteln wir erfahrenen Bearbeitern und Bearbeiterinnen in der Jahresabschlusserstellung fundiertes Wissen zur Erstellung des handels- und steuerrechtlichen Jahresabschlusses einer GmbH. Im Mittelpunkt stehen die regelmäßig wiederkehrenden Abschlusssachverhalte sowie die jährlichen Anforderungen, die für eine rechtssichere und strukturierte Erstellung unerlässlich sind.

Unsere Experten aus der Finanzverwaltung und berichten aus der Praxis, welche Brennpunkte besonders beachtet werden müssen, sodass typische Fehler vermieden werden, um reibungslose Prozesse zu etablieren.

Anhand praxisnaher Beispiele zeigen wir Ihnen, wie Sie die wichtigsten Arbeitsschritte sicher und effizient umsetzen. Ergänzend dazu erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Rechtsänderungen, die für Ihre tägliche Arbeit relevant sind.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der praktischen Anwendung: Wir präsentieren Ihnen die Umsetzung der Themen in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und ergänzenden DATEV-Programmen. Darüber hinaus erhalten Sie zahlreiche Tipps und Hinweise, die Ihnen die Arbeit in der Praxis erleichtern.

Vertiefendes Programmwissen erhalten Sie im Seminar "DATEV Kanzlei-Rechnungswesen - Tipps zur Jahresabschlusserstellung".

Themen

  • Handels- und steuerrechtliche Behandlung besonders praxisrelevanter Geschäftsvorfälle am Beispiel der GmbH, u. a.

    • Aufzeigen wesentlicher Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz

    • Anpassung an die Betriebsprüfung (z. B. Fortentwicklung Steuerbilanz vs. Kapitalanpassung)

    • Aktuelle Rechtsänderungen zur Betriebsprüfung

    • Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen nach § 7g EStG

    • Bilanzierung von Beteiligungen an Personengesellschaften

    • Aufdeckung einer Betriebsaufspaltung

    • Ermittlung und Bewertung verschiedener Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

  • Betrachtung des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Gesellschafter unter ertragsteuerlichen Gesichtspunkten, z. B.

    • Steuerliche Risiken bei der Gesellschafterfinanzierung

    • Rangrücktritt und Forderungsverzicht

    • Steuerliches Einlagekonto

  • Weitere abschlussrelevante Sachverhalte

    • Anhangangaben

    • Ausschüttungssperren

  • Hinweise zur E-Rechnung

  • Latente Steuern

  • Umsetzung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und ergänzenden DATEV-Lösungen

Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzlei und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Voraussetzung ist Praxiserfahrung in der Erstellung von Jahresabschlüssen. In diesem Seminar wird kein Grundlagenwissen vermittelt.

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Stefan Gey

Stefan Gey

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Schwerpunkte: Internationales Steuerrecht, Einkommensteuerrecht

Portraitbild der referierenden Person Ronny Kunzmann

Ronny Kunzmann

Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent

Dozent für Bilanzsteuerrecht, Gesellschaftsrecht und Umwandlungssteuerrecht

Portraitbild der referierenden Person Thomas Boguth

Thomas Boguth

Dipl.-Kaufmann (FH), Mitarbeiter der DATEV eG

Rechnungswesen, Berichtsschreibung, Steuern

Portraitbild der referierenden Person Jan Homeyer

Jan Homeyer

Dipl. Wirtschaftsjurist (FH), Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person

Ralph Reisch

Dipl.-Betriebswirt (FH), Mitarbeiter der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Ingo Hoffmann

Ingo Hoffmann

Dipl.-Finanzwirt (FH), Dozent für Bilanzsteuerrecht und für die Besteuerung von Gesellschaften

Termine

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

