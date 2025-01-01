In diesem Seminar zeigen wir Ihnen die Besonderheiten für die Jahresabschlusserstellung einer Personengesellschaft. Hierbei wird Ihnen der Prozess von der Finanzbuchführung zur E-Bilanz und den Steuererklärungen anhand der DATEV-Programme Schritt für Schritt demonstriert. Der Fokus liegt dabei auf der GmbH & Co. KG.

Die Anforderungen aufgrund des MoPeG werden mit einem Mustergesellschaftsvertrag anhand der aktuellen BFH-Rechtsprechung vorgestellt. Zudem gehen wir auf die handelsrechtlichen Abgrenzungsprobleme Eigenkapital/Fremdkapital und Insolvenzfragen ein.

Schwerpunkt sind die Anforderungen an handels- und steuerrechtliche Jahresabschlüsse 2024 einschließlich der E-Bilanz, der Kapitalkontenentwicklung (KKE), der Sonder- und Ergänzungsbilanzen und den Steuererklärungen für 2024 unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Mit Buchungssätzen werden handels- und steuerrechtliche Muster-Abschlüsse mit Sonder- und Ergänzungsbilanzen vorgestellt, um die Kapitalkontenentwicklung (KKE), die gesonderte und einheitliche Feststellung (GuE) und die E-Bilanz zutreffend darzustellen. Außerdem zeigen wir Ihnen die Schnittstelle zur GuE mit den Steuerformularen 2024 und die erweiterte Schnittstelle zur Gewerbesteuer.

Seit diesem Jahreswechsel wurde die neue DATEV-Lösung “EÜR Steuern” eingeführt. Damit wurde nun erstmals eine Schnittstelle für Personengesellschaften mit EÜR und deren Sonderbetriebsvermögen und Ergänzungsrechnungen geschaffen. Auch dies wird im Seminar anhand eines praktischen Falles erläutert.

Vermögensverwaltende GmbH & Co. KGs stehen in der Regel vor dem Problem, dass sie für handelsrechtliche Zwecke bilanzieren und die Jahresabschlüsse veröffentlichen müssen, andererseits das Steuerrecht die Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die Werbungskosten vorschreibt. Auf die neue Lösung, welche für Wirtschaftsjahre ab 2025 funktioniert, wird ein Ausblick gegeben.

Das Seminar beinhaltet die gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Grundlagen von KG und GmbH & Co. KG sowie gesellschaftsspezifische Fragen des Insolvenzrechts und der Steuerberaterhaftung bei KGs und GmbH & Co. KGs.