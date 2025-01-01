Kassenfehler: Schätzung der Kassen-Betriebsprüfung abwehren

In diesem Seminar lernen Sie, was bei der steuerlichen Abwehr gegen Verwerfungsbestrebungen der Finanzverwaltung wichtig ist.

Fachanwalt Dr. Burkhard vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen, das Sie im Umgang mit bargeldintensiven Betrieben benötigen. Im Anschluss an das Seminar besitzen Sie einen Werkzeugkasten mit systematischen Prüfschritten und haben die Verteidigung gegen unberechtigte Verwerfungen ausreichend geübt. Anhand von Fallbeispielen können Sie prüfen, ob die Kassenbuchführung im Einzelfall hält.

Geben Sie nicht die Position des § 158 AO auf, diskutieren Sie hier über die Verwerfungsbefugnis, bevor Sie die Schätzungsmethoden und Schätzungshöhen besprechen.