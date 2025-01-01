Art.-Nr. 77453 | Online-Seminar (Vortrag)​

Kassenfehler: Schätzung der Kassen-Betriebsprüfung abwehren

Sie lernen, die Verwerfungsbestrebungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung abzuwehren.
  • § 158 AO contra Eröffnung einer Schätzungsbefugnis nach § 162 AO
  • Prüfung bei einer elektronischen oder offenen Ladenkasse
  • Entkräften oder Widerlegen der einzelnen Beanstandungen
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

In diesem Seminar lernen Sie, was bei der steuerlichen Abwehr gegen Verwerfungsbestrebungen der Finanzverwaltung wichtig ist.

Fachanwalt Dr. Burkhard vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen, das Sie im Umgang mit bargeldintensiven Betrieben benötigen. Im Anschluss an das Seminar besitzen Sie einen Werkzeugkasten mit systematischen Prüfschritten und haben die Verteidigung gegen unberechtigte Verwerfungen ausreichend geübt. Anhand von Fallbeispielen können Sie prüfen, ob die Kassenbuchführung im Einzelfall hält.

Geben Sie nicht die Position des § 158 AO auf, diskutieren Sie hier über die Verwerfungsbefugnis, bevor Sie die Schätzungsmethoden und Schätzungshöhen besprechen.

Themen

  • Angriffe der Betriebsprüfer gegen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung:

    • Betreffen die Beanstandungen die formelle Einnahmenseite?

    • Beanstandungen, die schwerwiegend sind und zu einer Verwerfung führen

    • Entkräften oder Widerlegen der einzelnen Beanstandungen

    • Fehler nachträglich korrigieren

  • Rechtsfolgen bei formellen und materiellen Fehlern bei der Kassenführung, u.a.:

    • Fehlen von Verfahrensdokumentation, Bedienungsanleitung oder Programmieranleitung zur Kasse

    • Fehlender Kassenbericht bei offener Ladenkasse

    • Einnahme versehentlich als Ausgabe erfasst

    • Doppelte Erfassung der Betriebsausgaben

    • Fehlendes Zählprotokoll

    • Fehlende Geldtransitbelege

    • Fehlende Inventur

  • Abwehr von Schätzungen bzw. Hinzuschätzungen:

    • Nehmen Sie eine Gesamtschau oder eine Einzelbetrachtung der Beanstandungen vor

    • Ist ein Zuschlag ein Aliud und wo ist die Rechtsgrundlage?

    • Beweisen Sie die Vollständigkeit der Erlöserfassung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Jörg Burkhard

Dr. Jörg Burkhard

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Strafrecht, Wiesbaden

Dr. Burkhard arbeitet seit fast 30 Jahren im streitigen Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Betriebsprüfungen, alles rund um die Kasse, alle Prüfungstechniken, Zoll- und Steuerfahndungsprüfungen inkl. Selbstanzeige und tax compliance sind sein Spezialgebiet. Bundesweit tätig.

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

