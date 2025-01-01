Kassenfehler: Schätzung der Kassen-Betriebsprüfung abwehren
- § 158 AO contra Eröffnung einer Schätzungsbefugnis nach § 162 AO
- Prüfung bei einer elektronischen oder offenen Ladenkasse
- Entkräften oder Widerlegen der einzelnen Beanstandungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem Seminar lernen Sie, was bei der steuerlichen Abwehr gegen Verwerfungsbestrebungen der Finanzverwaltung wichtig ist.
Fachanwalt Dr. Burkhard vermittelt Ihnen das nötige Fachwissen, das Sie im Umgang mit bargeldintensiven Betrieben benötigen. Im Anschluss an das Seminar besitzen Sie einen Werkzeugkasten mit systematischen Prüfschritten und haben die Verteidigung gegen unberechtigte Verwerfungen ausreichend geübt. Anhand von Fallbeispielen können Sie prüfen, ob die Kassenbuchführung im Einzelfall hält.
Geben Sie nicht die Position des § 158 AO auf, diskutieren Sie hier über die Verwerfungsbefugnis, bevor Sie die Schätzungsmethoden und Schätzungshöhen besprechen.
Themen
-
Angriffe der Betriebsprüfer gegen die Ordnungsmäßigkeit der Kassenbuchführung:
-
Betreffen die Beanstandungen die formelle Einnahmenseite?
-
Beanstandungen, die schwerwiegend sind und zu einer Verwerfung führen
-
Entkräften oder Widerlegen der einzelnen Beanstandungen
-
Fehler nachträglich korrigieren
-
-
Rechtsfolgen bei formellen und materiellen Fehlern bei der Kassenführung, u.a.:
-
Fehlen von Verfahrensdokumentation, Bedienungsanleitung oder Programmieranleitung zur Kasse
-
Fehlender Kassenbericht bei offener Ladenkasse
-
Einnahme versehentlich als Ausgabe erfasst
-
Doppelte Erfassung der Betriebsausgaben
-
Fehlendes Zählprotokoll
-
Fehlende Geldtransitbelege
-
Fehlende Inventur
-
-
Abwehr von Schätzungen bzw. Hinzuschätzungen:
-
Nehmen Sie eine Gesamtschau oder eine Einzelbetrachtung der Beanstandungen vor
-
Ist ein Zuschlag ein Aliud und wo ist die Rechtsgrundlage?
-
Beweisen Sie die Vollständigkeit der Erlöserfassung
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant
