Kassenführung im Fokus: Rechtssicherheit, Tagespraxis und aktuelle Vorschriften

Dieses Seminar vermittelt praxisnahes Wissen zur ordnungsgemäßen Kassenführung – von Kassenarten und Meldepflichten über Tagesabschlüsse und Kassensturz bis zur digitalen Dokumentation. Sie erfahren, worauf Prüfer besonders achten, welche Anforderungen für offene Ladenkassen gelten und wie Sie typische Fehler vermeiden. Dabei werden Grundlagen und Anforderungen zur Verfahrensdokumentation ebenso vorgestellt, wie aktuelle Neuerungen im Bereich der Kassensysteme. Optimieren Sie Ihre Kassenprozesse mit DATEV-Lösungen, die Sie effizient unterstützen.
- Kurzer Überblick über die Kassenarten
- Offene Ladenkassen, Registrierkassen, PC-Kassen, Verbundsysteme
- Unterschiede bei Bilanzierern und Einnahmen-Überschuss-Rechnern
- Vor- und Nachteile von Bar- und bargeldlosen Zahlungen* Meldepflichten und gesetzliche Anforderungen
- Kassenmeldepflicht nach Kassensicherungsverordnung
- Aufbewahrungspflichten und Prüfererwartungen
- Verfahrensdokumentation: Anforderungen und Umsetzung* Tagesgeschäft der Kassenführung
- Erfassen von Bestellungen und Transaktionen
- Umgang mit Splittungen und verschiedenen Zahlungsarten
- Täglicher Kassenabschluss, Kassensturz, Abgleich mit Kassenbuch
- Erstellen von Z-Bons und Nutzung von Kassenarchiv online* Kassenbuch und Dokumentation
- Grundsatz: „Die Kasse ist das Bargeld – das Kassenbuch die Dokumentation“
- Führen eines Kassenbuchs und typische Fehlerquellen
- Warum digitale Kassenlösungen (z. B. DATEV Kassenbuch online) ergänzen, aber nicht ersetzen
- Exkurs Verfahrensdokumentation* Prüferanforderungen und Praxisbeispiele
- Typische Betriebsprüfungsfälle, Aufbewahren von Belegen, Aktionsplakaten etc.
- Eigenprüfung von Belegen über QR-Codes* Aktuelle Neuerungen: Referentenentwurf zur 2. Verordnung zur Änderung der Kassensicherungsverordnung (07/2025)
- Digitale Unterstützung und DATEV-Lösungen
- DATEV Kassenmeldung
- DATEV Kassenarchiv
- DATEV Kassenbuch online (DATEV Unternehmen online)
- DATEV Datenprüfung (automatisierte Prüfungsfragen für DSFinV-K-Exporte)
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Lisa Wittmeier
Steuerberaterin
Lisa Wittmeier ist als Steuerberaterin tätig. Ihre frühere Erfahrung als Sachbearbeiterin und Betriebsprüferin bei der OFD NRW sowie ihr Engagement in Bund-Länder-Arbeitsgruppen und internen Schulungen der Finanzverwaltung NRW machen sie zur Expertin für Kassenführung, Bargeldbetriebe und Schätzungen.
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
