Weg vom Papier, hin zu digitalen Prozessen. Auch bei der Steuererklärung!

Alles digital. Noch nie hat sich die Welt so schnell verändert wie in den letzten Jahren und Monaten. Gesetzgeber und Finanzverwaltung stellen viele Prozesse auf elektronischen Datenaustausch um. Auch die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich von gewohnten Arbeitskonzepten zu lösen und auf digitale Lösungen umzusteigen.

DATEV E-Steuern bündelt die notwendigen elektronischen Services rund um die Steuererklärung. Angefangen bei DATEV Meine Steuern über die Belegnachreichung bis hin zu den Sonstigen Mitteilungen an das Finanzamt. Informieren Sie sich, wie Sie mit effizienten und sicheren Lösungen die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten optimieren - und von den digitalen Möglichkeiten in der Kommunikation mit der Finanzverwaltung profitieren.

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum