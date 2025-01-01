Sie sind auf dem Weg der Digitalisierung schon weit fortgeschritten. Ihre Kanzleiprozesse haben Sie in den vergangene Jahren sehr gut digital aufgestellt.

Doch es gibt laufend neue Lösungen, das Angebot ist vielfältig. Sie beschäftigen Fragen wie: "Habe ich alles?", "Mache ich alles richtig?", "Wie sieht der digitale Arbeitsprozess in anderen Kanzleien aus?"

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

