Kollegenforum: Next-Level Digitalisierung: Herausforderungen für erfahrene Kanzleien
Sie beschäftigen Fragen wie "Habe ich alles?", "Mache ich alles richtig?", "Wie sieht der digitale Arbeitsprozess in anderen Kanzleien aus?"
Inhalte
Beschreibung
Sie sind auf dem Weg der Digitalisierung schon weit fortgeschritten. Ihre Kanzleiprozesse haben Sie in den vergangene Jahren sehr gut digital aufgestellt.
Doch es gibt laufend neue Lösungen, das Angebot ist vielfältig. Sie beschäftigen Fragen wie: "Habe ich alles?", "Mache ich alles richtig?", "Wie sieht der digitale Arbeitsprozess in anderen Kanzleien aus?"
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: go.datev.de/kollegenforum
Die Agenda des Kollegenforums gestalten Sie selbst! In der Vorstellungsrunde bringen Sie und alle Teilnehmenden Ihre Fragen und Anliegen vor. Dazu machen Sie sich bitte im Vorfeld Gedanken, welches konkrete Thema Sie ansprechen wollen. Die Fragen werden in der Runde mit allen Teilnehmenden diskutiert und mit dem Erfahrungsschatz der Referierenden und deren Empfehlungen angereichert.
Tauschen Sie sich dazu mit digital erfahrenen Berufskollegen aus.
Wir bieten Ihnen mit dem Kollegenforum "Next Level: Digitalisierung: Herausforderungen für erfahrene Kanzleien" die Möglichkeit, Ihre Fragen mit Berufskollegen zu diskutieren und sich mit dem Referierenden - selbst Steuerberaterinnen und -berater, über digitale Kanzleiabläufe auszutauschen.
Lernen Sie von den Erfahrungen der Teilnehmenden, hören Sie, wie es andere gemacht haben und erörtern Sie Ihre Fragen. Gewinnen Sie anhand der geführten Diskussionen neue Erkenntnisse, mit denen Sie die Digitalisierung in Ihrer Kanzlei voranbringen.
Voraussetzungen, die Sie mitbringen sollten:
-
Sie haben Ihre Kanzleiprozesse bereits digitalisiert
-
Ein Großteil Ihrer Mandanten arbeitet digital mit Ihnen zusammen
-
Sie haben Interesse, Prozessabläufe anderer Kanzleien kennenzulernen und tauschen sich gerne dazu aus
-
DATEV DMS gehört bei Ihnen zum Alltag
-
Mindestens 40% Ihrer Buchführungsmandate wickeln Sie über DATEV Unternehmen online ab
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber, die im Besitz des Labels digitale DATEV-Kanzlei sind
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Präsenzveranstaltung: in der Regel in Steuerberatungskanzleien
Dauer
3 Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen berät Sie gerne Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner.
Referentinnen
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die Kanzleiprozesse durchgängig digital gestaltet haben mit Angestellten des DATEV-Vertriebs
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
