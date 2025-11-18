Kollegenforum: Next-Level Digitalisierung: Herausforderungen für erfahrene Kanzleien
Sie beschäftigen Fragen wie "Habe ich alles?", "Mache ich alles richtig?", "Wie sieht der digitale Arbeitsprozess in anderen Kanzleien aus?"
Inhalte
Beschreibung
Sie setzen in Ihrer Kanzlei bereits DATEV Unternehmen online ein und wollen nun Ihre Lohnprozessen digital und kundenorientiert modernisieren sowie effizient gestalten?
Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kollegenforum Personalwirtschaft.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum
Ablauf
Die Referierenden – selbst Steuerberaterinnen und -berater – zeigen, wie sie die Prozesse rund um die Lohnabrechnung und Beratung in ihren Kanzleien organisiert haben und lassen Sie auch an den Erfahrungen ihrer Mitarbeitenden teilhaben. Außerdem erhalten Sie Einblicke in neue Szenarien wie beispielsweise
-
die Lohn-Vorerfassung online, DATEV Personaldaten,
-
die digitale Personalakte oder
-
Arbeitnehmer online.
Gemeinsam mit Ihren Lohnbuchhalterinnen und Lohnbuchhaltern oder Ihren KOBs haben Sie die Möglichkeit, neue Abläufe kennenzulernen, um eigene Wege für Ihre Kanzlei zu gestalten.
Im Vordergrund stehen nicht die üblichen Tipps und Tricks, sondern vielmehr, dass Sie sich von den Erfahrungen der Referierenden für Ihre eigene Kanzlei inspirieren lassen und mit den Teilnehmenden Ihre Fragen diskutieren können.
Vorteile und Nutzen einer modernen Personalwirtschaft
-
Krisenzeiten erfolgreich meistern
-
Gewinn steigern durch effiziente Abrechnungsprozesse und moderne Zusammenarbeit mit Mandanten
-
Datentransfer im Lohn automatisieren
-
Bewegungsdaten sicher und zeitsparend digital übertragen
-
Datenströme ohne Wechsel des Mediums
-
Begeisterung und Bindung von TOP-Mandaten
-
Wettbewerbsvorteile durch transparente Leistungen mittels Dienstleistungskatalog im Lohn
-
Drucken, Kuvertieren, Frankieren fallen weg
-
Geringere Kosten durch ökologisches Handeln
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Inhaberinnen und Inhaber, Kanzlei-Partner und -Partnerinnen sowie leitende Angestellte, die eine erfolgreiche Zukunft gestalten wollen
Methodik
Vortrag und Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
3 Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen berät Sie gerne Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner.
