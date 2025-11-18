Sie setzen in Ihrer Kanzlei bereits DATEV Unternehmen online ein und wollen nun Ihre Lohnprozessen digital und kundenorientiert modernisieren sowie effizient gestalten?

Wie das funktioniert, erfahren Sie im Kollegenforum Personalwirtschaft.

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum