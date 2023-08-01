Kurzfristige Beschäftigungen - DATEV LODAS

Im Unterschied zum Minijob spielt die Entgelthöhe bei der kurzfristigen Beschäftigung, der zweiten Variante der geringfügigen Beschäftigung, keine Rolle. Bei richtiger Umsetzung der einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften bieten kurzfristige Beschäftigungen eine nahezu abgabenfreie Alternative zu Minijobs und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen.

Im Lernvideo wird die rechtsichere Anwendung der einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften für kurzfristige Beschäftigung anhand vieler praxisgerechter Anwendungsbeispiele vermittelt. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit LODAS im September 2023.