Kurzfristige Beschäftigungen - DATEV LODAS

Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen im Kalenderjahr und Prüfung der Berufsmäßigkeit
  • Einschlägige sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
  • Prüfung der Berufsmäßigkeit als Kernstück einer kurzfristigen Beschäftigung
  • Rahmenvereinbarungen als Alternative zur herkömmlichen befristeten Beschäftigung
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 08/2023
Nutzungsdauer 24 Monate
Beschreibung

Im Unterschied zum Minijob spielt die Entgelthöhe bei der kurzfristigen Beschäftigung, der zweiten Variante der geringfügigen Beschäftigung, keine Rolle. Bei richtiger Umsetzung der einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften bieten kurzfristige Beschäftigungen eine nahezu abgabenfreie Alternative zu Minijobs und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen.

Im Lernvideo wird die rechtsichere Anwendung der einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften für kurzfristige Beschäftigung anhand vieler praxisgerechter Anwendungsbeispiele vermittelt. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn
Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit LODAS im September 2023.

Themen

  • Maximale Beschäftigungsdauer kurzfristiger Beschäftigungen innerhalb eines Kalenderjahres und Abgrenzung zur geringfügig entlohnten Beschäftigung

  • Alternative Wahlmöglichkeit von Kalendertagen oder Arbeitstagen

  • Kurzfristige Beschäftigungen über den Jahreswechsel

  • Zusammenrechnung mehrerer anrechenbarer Vorbeschäftigungen

  • Auswirkungen eines unvorhergesehenen Überschreitens der Zeitgrenzen

  • Prüfung der Berufsmäßigkeit anhand der Beschäftigungsdauer und des Erwerbsstatus

  • Kurzfristigkeit bei Rahmenvereinbarungen

  • Versicherungsrechtliche Einordnung von Anschlussbeschäftigungen beim selben Arbeitgeber (Zum Beispiel: kurzfristige Beschäftigung folgt auf vorherigen Minijob)

  • Übermittlung von Vorbeschäftigungen durch die Minijob-Zentrale

  • Meldungen zur Sozialversicherung bei kurzfristigen Beschäftigungen

  • Umlagen bei kurzfristigen Beschäftigungen

  • Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers

  • Kurzfristige Beschäftigung in DATEV LODAS

Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Gernot Engelhardt

Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern

Matthäus Boczek

Mitarbeiter der DATEV eG

