Kurzfristige Beschäftigungen - DATEV Lohn und Gehalt
- Einschlägige sozialversicherungsrechtliche Vorschriften
- Prüfung der Berufsmäßigkeit als Kernstück einer kurzfristigen Beschäftigung
- Rahmenvereinbarungen als Alternative zur herkömmlichen befristeten Beschäftigung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Im Unterschied zum Minijob spielt die Entgelthöhe bei der kurzfristigen Beschäftigung, der zweiten Variante der geringfügigen Beschäftigung, keine Rolle. Bei richtiger Umsetzung der einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften bieten kurzfristige Beschäftigungen eine nahezu abgabenfreie Alternative zu Minijobs und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen.
Im Lernvideo wird die rechtsichere Anwendung der einschlägigen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften für kurzfristige Beschäftigung anhand vieler praxisgerechter Anwendungsbeispiele vermittelt. Ergänzend werfen wir einen Blick auf die Programmlösung.
Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn
Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit Lohn und Gehalt im September 2023.
Themen
-
Maximale Beschäftigungsdauer kurzfristiger Beschäftigungen innerhalb eines Kalenderjahres und Abgrenzung zur geringfügig entlohnten Beschäftigung
-
Alternative Wahlmöglichkeit von Kalendertagen oder Arbeitstagen
-
Kurzfristige Beschäftigungen über den Jahreswechsel
-
Zusammenrechnung mehrerer anrechenbarer Vorbeschäftigungen
-
Auswirkungen eines unvorhergesehenen Überschreitens der Zeitgrenzen
-
Prüfung der Berufsmäßigkeit anhand der Beschäftigungsdauer und des Erwerbsstatus
-
Kurzfristigkeit bei Rahmenvereinbarungen
-
Versicherungsrechtliche Einordnung von Anschlussbeschäftigungen beim selben Arbeitgeber (Zum Beispiel: kurzfristige Beschäftigung folgt auf vorherigen Minijob)
-
Übermittlung von Vorbeschäftigungen durch die Minijob-Zentrale
-
Meldungen zur Sozialversicherung bei kurzfristigen Beschäftigungen
-
Umlagen bei kurzfristigen Beschäftigungen
-
Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers
-
Kurzfristige Beschäftigung in DATEV Lohn und Gehalt
Details
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt
