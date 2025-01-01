Durch die Unterstützung von DATEV ist es mir gelungen, meine Zukunftsvision greifbar zu machen und mir die auf dem Weg dorthin liegenden Aufgaben in bewältigbare Schritte zu strukturieren. Die offene und sehr freundliche Art hat viel Spaß gemacht. Wir arbeiten weiterhin daran, unsere Organisation und Struktur stetig zu verbessern. Ich bin sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben und dankbar für die Unterstützung durch DATEV. Tobias Hans Tobien Tobias Hans Tobien - Steuerberater