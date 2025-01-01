Marketing & Vertrieb
- Ganzheitliche Marketing-Strategie entwickeln, um Ihre individuellen Kanzleiziele zu erreichen
- Zielgruppenspezifische Marketing-Maßnahmen planen, umsetzen, steuern und auswerten
- Machen Sie Ihre Kanzlei sichtbar – Analyse, Strategie und Umsetzung
Sie interessieren sich für unsere Beratung? Bitte füllen Sie das Kontaktformular "Kostenloses Infogespräch" aus. Wir rufen Sie dann gerne unverbindlich an.
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
Steigern Sie die Attraktivität Ihrer Kanzlei mit einem umfassenden Konzept, das Mandanten, Mitarbeiter und Bewerber anspricht. Wir analysieren Ihre Marketingaktivitäten und verbessern Ihre Außendarstellung und Positionierung auf allen Kommunikationskanälen. Gemeinsam entwickeln wir einen maßgeschneiderten Plan, mit dem Sie Talente wie auch Mandanten gewinnen und binden. So erreichen Sie Ihre Ziele und bleiben langfristig erfolgreich!
Inhalte
Analyse
-
Bisherige und aktuelle Marketing- und Vertriebsaktivitäten
-
Strategische Ausrichtung der Kanzlei
Strategie
-
Kanzlei-Perspektive und Leitbild definieren – Mission, Vision, Werte
-
Partnering und Netzwerk ausbauen
Kunde und Markt
-
Zielgruppendifferenzierung
-
Zielgruppenorientiertes Produktmarketing – Leistungen konzipieren, anbieten und abrechnen
-
Markenpositionierung
-
Umfassendes Konzept zur Markenkommunikation und Außendarstellung
-
Kommunikationskanäle festlegen
-
Kanzlei-Attraktivität steigern
-
Mitarbeiter und Mandanten gewinnen und binden
Technologie und Prozesse
-
Marketing- und Vertriebsprozesse innerhalb der Kanzlei definieren
-
Kennzahlen einführen und definieren
-
Marketing- und Vertriebs-Controlling aufbauen
Mitarbeiter und Kultur
-
Arbeitgeberattraktivität steigern
-
Mitarbeiter gewinnen und binden
-
Personalmarketing
-
Marketing- und Vertriebsfunktion in der Kanzleiorganisation etablieren
-
Konzept zur internen Kommunikation erstellen
Sie haben die Möglichkeit, alle Themenfelder im Rahmen eines Projekts mit DATEV-Consulting durchzuführen. Gerne beraten wir Sie auch individuell zu ausgewählten Themen. Alternativ können die Themenfelder auch im Rahmen einer Arbeitskreis-Reihe gemeinsam mit anderen Berufskolleginnen und -kollegen erarbeitet werden – bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an Ihre DATEV-Ansprechperson.
Details
Teilnehmerkreis
Kanzlei-Inhaberinnen und Kanzlei-Inhaber
Kundenstimmen
Durch die Unterstützung von DATEV ist es mir gelungen, meine Zukunftsvision greifbar zu machen und mir die auf dem Weg dorthin liegenden Aufgaben in bewältigbare Schritte zu strukturieren. Die offene und sehr freundliche Art hat viel Spaß gemacht. Wir arbeiten weiterhin daran, unsere Organisation und Struktur stetig zu verbessern. Ich bin sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben und dankbar für die Unterstützung durch DATEV.
Tobias Hans Tobien
Tobias Hans Tobien - Steuerberater
Preise
Marketing & Vertrieb
Sie interessieren sich für unsere Beratung? Bitte füllen Sie das Kontaktformular "Kostenloses Infogespräch" aus. Wir rufen Sie dann gerne unverbindlich an.