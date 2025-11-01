Mit klarem Kopf durch den Tag - praktische Konzentrationsstrategien für Azubis
- Verstehen, wie Konzentration funktioniert und wie sie kurz- und langfristig gestärkt werden kann
- Erkennen, warum ein gestresstes Gehirn den Fokus verliert und die eigene Stressbewältigung gezielt verbessern
- Wirksame Konzentrationsstrategien kennenlernen und sicher im Lern- und Arbeitsalltag anwenden
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wie kann ich konzentrierter und effektiver arbeiten?
In diesem praxisnahen Workshop lernen Azubis, wie das Gehirn fokussiert, warum Multitasking und Ablenkungen nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch unser Wohlbefinden belasten. Zudem wird aufgezeigt wie Achtsamkeit, Pausenstrategien und Arbeitsorganisation helfen, unseren Fokus und unsere Resilienz kurz- und langfristig zu steigern – für einen entspannteren und produktiveren Ausbildungsalltag.
Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!
Themen
Wie Konzentration im Gehirn funktioniert
-
Was passiert im Gehirn, wenn wir konzentriert arbeiten?
-
Welche Faktoren ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich?
-
Was hat unsere Konzentration mit einem Muskel gemeinsam?
Wenn Konzentration gestört ist
-
Was Ablenkungen, Unterbrechungen und Multitasking im Gehirn bewirken
-
Wie Stress die Konzentrationsfähigkeit reduziert und Prüfungsangst den Fokus blockiert
-
Verständnis für innere und äußere Störungen entwickeln
Konzentrationsstrategien entwickeln und ausprobieren
-
Fokussierte Arbeitsmethoden für effektives Arbeiten
-
Arbeitsumgebung optimal gestalten: physisch, organisatorisch und digital
-
Pausen, Erholung und Strategien gegen Stress aktiv nutzen
Details
Teilnehmerkreis:
Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.