Wie kann ich konzentrierter und effektiver arbeiten?

In diesem praxisnahen Workshop lernen Azubis, wie das Gehirn fokussiert, warum Multitasking und Ablenkungen nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch unser Wohlbefinden belasten. Zudem wird aufgezeigt wie Achtsamkeit, Pausenstrategien und Arbeitsorganisation helfen, unseren Fokus und unsere Resilienz kurz- und langfristig zu steigern – für einen entspannteren und produktiveren Ausbildungsalltag.

Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!