Art.-Nr. 77692 | Online-Seminar (Workshop)

Mit klarem Kopf durch den Tag - praktische Konzentrationsstrategien für Azubis

Mit einfachen Methoden fokussiert, ruhig und effizient arbeiten
  • Verstehen, wie Konzentration funktioniert und wie sie kurz- und langfristig gestärkt werden kann
  • Erkennen, warum ein gestresstes Gehirn den Fokus verliert und die eigene Stressbewältigung gezielt verbessern
  • Wirksame Konzentrationsstrategien kennenlernen und sicher im Lern- und Arbeitsalltag anwenden
Einmalig
284,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 1 Tag
Stand 11/2025

Inhalte

Beschreibung

Wie kann ich konzentrierter und effektiver arbeiten? 
In diesem praxisnahen Workshop lernen Azubis, wie das Gehirn fokussiert, warum Multitasking und Ablenkungen nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch unser Wohlbefinden belasten. Zudem wird aufgezeigt wie Achtsamkeit, Pausenstrategien und Arbeitsorganisation helfen, unseren Fokus und unsere Resilienz kurz- und langfristig zu steigern – für einen entspannteren und produktiveren Ausbildungsalltag. 

Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!

Themen

Wie Konzentration im Gehirn funktioniert 

  • Was passiert im Gehirn, wenn wir konzentriert arbeiten? 

  • Welche Faktoren ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich? 

  • Was hat unsere Konzentration mit einem Muskel gemeinsam? 

Wenn Konzentration gestört ist 

  • Was Ablenkungen, Unterbrechungen und Multitasking im Gehirn bewirken 

  • Wie Stress die Konzentrationsfähigkeit reduziert und Prüfungsangst den Fokus blockiert 

  • Verständnis für innere und äußere Störungen entwickeln 

Konzentrationsstrategien entwickeln und ausprobieren 

  • Fokussierte Arbeitsmethoden für effektives Arbeiten 

  • Arbeitsumgebung optimal gestalten: physisch, organisatorisch und digital 

  • Pausen, Erholung und Strategien gegen Stress aktiv nutzen

Details

Teilnehmerkreis:

Für Auszubildende und Berufseinsteiger besonders geeignet

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Mi, 18.03.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 12.05.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 29.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 17.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 26.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Preise

