Mobil und produktiv - das iPad im Kanzleialltag
- Das iPad™ als mobiles Büro in der Kanzlei und im Mandantendialog Einsatz mobiler DATEV-Lösungen und Microsoft 365 Die besten Apps und Vorgehensweisen zum optimalen Arbeiten
- Einsatz mobiler DATEV-Lösungen und Microsoft 365
- Die besten Apps und Vorgehensweisen zum optimalen Arbeiten
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Nutzen Sie Ihr iPad™ als mobiles Büro! Das Tablet bietet viele neue Möglichkeiten zur Betreuung Ihrer Mandanten und lässt Sie den Arbeitsalltag noch produktiver und professioneller gestalten. Bilanzpräsentationen, Terminverwaltung, E-Mails und Mandantendaten – alles ist jederzeit und überall verfügbar.
Anhand vieler Praxisbeispielen zeigen wir Ihnen den Mehrwert der Nutzung von mobilen DATEV-Lösungen, den Anwendungen von Microsoft 365 und anderen Apps auf Ihrem iPad™.
Wichtiger Hinweis
Wenn Sie Ihr eigenes iPad™ mitbringen, erreichen Sie durch den stärkeren Praxisbezug einen besseren Lernerfolg.
Themen
-
Apps zum produktiven Arbeiten – Überblick und Einführung
-
Sicher mobil arbeiten und mithilfe mobiler DATEV-Lösungen auf Kanzleidaten zugreifen
-
Dateien zwischen Mandant und Kanzlei sicher und komfortabel austauschen
-
Termine, Besprechungen und Notizen im Griff behalten
-
Informationsrecherche und Zeitmanagement
-
Mehr Freiraum für Beratung: Standardaufgaben mit weiteren Lösungen des DATEV-Marktplatzes automatisieren
-
iPad™ und Microsoft 365 ideal konfigurieren
-
Professionell und sicher bei Mandanten präsentieren
-
Mit PDF-Dokumenten arbeiten
-
Lösungen für individuelle Anwendungswünsche erarbeiten
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Thorsten Jekel
jekel & team
Einführung neuer Technologien, iPad und Tablet-Einsatz in Unternehmen
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.