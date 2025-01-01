Mobil und produktiv - das iPad im Kanzleialltag

Nutzen Sie Ihr iPad™ als mobiles Büro! Das Tablet bietet viele neue Möglichkeiten zur Betreuung Ihrer Mandanten und lässt Sie den Arbeitsalltag noch produktiver und professioneller gestalten. Bilanzpräsentationen, Terminverwaltung, E-Mails und Mandantendaten – alles ist jederzeit und überall verfügbar.

Anhand vieler Praxisbeispielen zeigen wir Ihnen den Mehrwert der Nutzung von mobilen DATEV-Lösungen, den Anwendungen von Microsoft 365 und anderen Apps auf Ihrem iPad™.

Wichtiger Hinweis

Wenn Sie Ihr eigenes iPad™ mitbringen, erreichen Sie durch den stärkeren Praxisbezug einen besseren Lernerfolg.