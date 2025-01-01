Modernisierung der Betriebsprüfung
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung der „DAC 7“-Richtlinie wurde eine punktuelle Modernisierung des steuerlichen Verfahrensrechts, insbesondere im Bereich der Außenprüfungen angestrebt. Das Gesetz enthält wesentliche verfahrensrechtliche Änderungen der Abgabenordnung, die unter anderem die steuerliche Außenprüfung beschleunigen und modernisieren sollen. Die Sanktionsmöglichkeiten verschärfen sich. Erfahren Sie von Betriebsprüfer Gregor Danielmeyer die Neuregelungen aus erster Hand.
Der Seminarinhalt hilft bei der Vorbereitung auf zukünftige Betriebsprüfungen des eigenen Unternehmens bzw. des Mandanten.
-
Evolution der Außenprüfung (digitaler Wandel)
-
Modernisierung der Betriebsprüfung
-
Neuerungen lt. DAC7, Schwerpunkte auf § 147b AO, §§ 158, 162 AO, § 379 AO, Mitwirkung, Tax CMS
-
Plattformensteuertransparenzgesetz (Meldepflichten, etc.), § 379 AO
-
-
Geschäftsvorfälle
-
Aufzeichnungspflichten
-
Dokumentation
-
Datenzugriff
-
GoBD
-
Verfahrensdokumentation
-
GoBD-Compliance
-
-
Branche „Digital agierende Steuerpflichtige“
-
E-Commerce
-
Influencer
-
Blockchain/Non-Fungible-Tokens
-
-
Überblick über die Prüfmethoden der Finanzverwaltung
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Gregor Danielmeyer
Diplom-Finanzwirt (FH)
Herr Danielmeyer war jahrelang Betriebsprüfer und hat sich auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Anschließend war er als hauptamtlicher Fortbilder in der Oberfinanzdirektion NRW tätig. Zu seinem Themengebiet zählten neben steuerrechtlichen Vorträgen die Ausbildung neuer Fallstudientrainer und die Gestaltung der Kommunikationstrainings für den Außenprüfungsbereich. Aktuell ist er im Betriebsprüfungsreferat u.a. für die Prüfungstechniken der Außendienste zuständig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie in Berlin und Brühl.
