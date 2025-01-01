Modernisierung der Betriebsprüfung

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung der „DAC 7“-Richtlinie wurde eine punktuelle Modernisierung des steuerlichen Verfahrensrechts, insbesondere im Bereich der Außenprüfungen angestrebt. Das Gesetz enthält wesentliche verfahrensrechtliche Änderungen der Abgabenordnung, die unter anderem die steuerliche Außenprüfung beschleunigen und modernisieren sollen. Die Sanktionsmöglichkeiten verschärfen sich. Erfahren Sie von Betriebsprüfer Gregor Danielmeyer die Neuregelungen aus erster Hand.

Der Seminarinhalt hilft bei der Vorbereitung auf zukünftige Betriebsprüfungen des eigenen Unternehmens bzw. des Mandanten.