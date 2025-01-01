Art.-Nr. 77447 | Online-Seminar (Vortrag)​

Modernisierung der Betriebsprüfung

Die Modernisierung der Betriebsprüfung verschärft die Spielregeln. Erfahren Sie anhand zahlreicher Praxisbeispiele, was sich ändert.
  • Aktuelle gesetzliche Änderungen lt. DAC7
  • Die zunehmende Bedeutung des § 379 AO
  • Prüfung der digital agierenden Steuerpflichtigen
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur Umsetzung der „DAC 7“-Richtlinie wurde eine punktuelle Modernisierung des steuerlichen Verfahrensrechts, insbesondere im Bereich der Außenprüfungen angestrebt. Das Gesetz enthält wesentliche verfahrensrechtliche Änderungen der Abgabenordnung, die unter anderem die steuerliche Außenprüfung beschleunigen und modernisieren sollen. Die Sanktionsmöglichkeiten verschärfen sich. Erfahren Sie von Betriebsprüfer Gregor Danielmeyer die Neuregelungen aus erster Hand.

Der Seminarinhalt hilft bei der Vorbereitung auf zukünftige Betriebsprüfungen des eigenen Unternehmens bzw. des Mandanten.

Themen

  • Evolution der Außenprüfung (digitaler Wandel)

  • Modernisierung der Betriebsprüfung

    • Neuerungen lt. DAC7, Schwerpunkte auf § 147b AO, §§ 158, 162 AO, § 379 AO, Mitwirkung, Tax CMS

    • Plattformensteuertransparenzgesetz (Meldepflichten, etc.), § 379 AO

  • Geschäftsvorfälle

    • Aufzeichnungspflichten

    • Dokumentation

    • Datenzugriff

    • GoBD

    • Verfahrensdokumentation

    • GoBD-Compliance

  • Branche „Digital agierende Steuerpflichtige“

    • E-Commerce

    • Influencer

    • Blockchain/Non-Fungible-Tokens

  • Überblick über die Prüfmethoden der Finanzverwaltung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Unternehmerinnen und Unternehmer
  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Gregor Danielmeyer

Gregor Danielmeyer

Diplom-Finanzwirt (FH)

Herr Danielmeyer war jahrelang Betriebsprüfer und hat sich auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Anschließend war er als hauptamtlicher Fortbilder in der Oberfinanzdirektion NRW tätig. Zu seinem Themengebiet zählten neben steuerrechtlichen Vorträgen die Ausbildung neuer Fallstudientrainer und die Gestaltung der Kommunikationstrainings für den Außenprüfungsbereich. Aktuell ist er im Betriebsprüfungsreferat u.a. für die Prüfungstechniken der Außendienste zuständig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie in Berlin und Brühl.

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77447 | Online-Seminar (Vortrag)​

Modernisierung der Betriebsprüfung

Die Modernisierung der Betriebsprüfung verschärft die Spielregeln. Erfahren Sie anhand zahlreicher Praxisbeispiele, was sich ändert.
Einmalig
205,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Qualifizierungsangebot | Art.-Nr. 63033

DATEV-Wissen für Kanzlei-Organisationsbeauftragte Präsenz & Online
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78398

Rechtliche Anforderung und praktische Umsetzung eines Tax Compliance-Management-Systems (Tax-CMS)
Online-Seminar (Vortrag)​ | Art.-Nr. 78632

Betriebsprüfung - Abwehrstrategien bei Verwerfung der Buchführung