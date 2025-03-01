Art.-Nr. 42380 | Bildungspartner-Angebot
Musterdaten für lokale Installation - Fallstudie Kanzleipraxis
- Musterdaten
- Belege
- Kontrollbestände
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Musterdaten und Belege zum Lehrmittel "Fallstudie Kanzleipraxis".
Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.
Kurzinfo
Stand 03/2025
Zielgruppe nur lokal installierende Bildungspartner
Format ZIP
Hinweise
Bestandteile
-
Musterdaten (Mandant 10100 - 10400)
-
Eingangsrechnungen (ZUGFeRD)
-
Weitere Belege (PDF)
-
Lohndaten (CSV)
-
Steuerdaten (Kontrollbestände)
Preise
