Bildungspartner-Angebot
Bildungspartner-Angebot
Bildungspartner-Angebot

Musterdaten für lokale Installation - Fallstudie Kanzleipraxis

  • Musterdaten
  • Belege
  • Kontrollbestände
Einmalig
0,00 €
Übersicht

Musterdaten und Belege zum Lehrmittel "Fallstudie Kanzleipraxis".

Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.

Kurzinfo

Stand 03/2025
Zielgruppe nur lokal installierende Bildungspartner
Format ZIP

Hinweise

Bestandteile

  • Musterdaten (Mandant 10100 - 10400)

  • Eingangsrechnungen (ZUGFeRD)

  • Weitere Belege (PDF)

  • Lohndaten (CSV)

  • Steuerdaten (Kontrollbestände)

Preise

Zusatzprodukte

