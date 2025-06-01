Art.-Nr. 42235 |
Musterdaten für lokale Installation - Glaser Leu

  • für SKR 03 und SKR 04
Einmalig
0,00 €
Übersicht

Datenbestände zum Musterfall Glaser Leu FIBU/JAHR.

Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.

Kurzinfo

Stand 06/2025
Zielgruppe Hochschulen (Bachelor), Berufsschulen, Freie Träger
Format ZIP-Datei

Hinweise

Erforderliche Software & EDV-Hinweise
  • Nutzer von DATEV Software online: Eine Bestellung ist nicht erforderlich.

