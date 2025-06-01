Art.-Nr. 42078 | Bildungspartner-Angebot
Musterdaten für lokale Installation - Glaser Leu
- für SKR 03 und SKR 04
0,00 €
Übersicht
Datenbestände zum Musterfall Glaser Leu FIBU/JAHR.
Nur erforderlich für Bildungspartner mit lokaler Installation.
Kurzinfo
Stand 06/2025
Zielgruppe Hochschulen (Bachelor), Berufsschulen, Freie Träger
Format ZIP-Datei
Hinweise
Erforderliche Software & EDV-Hinweise
- Nutzer von DATEV Software online: Eine Bestellung ist nicht erforderlich.
