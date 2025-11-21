Onboarding in der Steuerberatungskanzlei - so geht professionelle Einarbeitung
- Ideen für ein strukturiertes und einheitliches Onboarding
- Chancen für Ihre Kanzlei sich im Wettbewerb um Fachkräfte abzuheben
- Best-Practice aus dem Kanzleialltag: von der Idee zur Realisierung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Mit einem professionellen und strukturierten Onboarding-Prozess erzielen Sie diverse Vorteile für Ihre Kanzlei, die Ihnen im derzeit schwierigen und angespannten Personalmarkt weiterhelfen. Mit der richtigen Vorgehensweise ab dem Erstkontakt stellen Sie sich als attraktiver Arbeitgeber dar und begeistern Bewerberinnen und Bewerbern. Nach dem Seminar profitieren Sie beispielsweise von:
- besserer Planungsmöglichkeit
- höhere Produktivität
- mehr Transparenz
- nützlicher Dokumentation
- geringerer Fehleranfälligkeit
- Arbeitgeberattraktivität
- externem Empfehlungsmanagement
Sie lernen im Online-Seminar verschiedene Methoden kennen, die es Ihnen ermöglichen, ein professionelles Onboarding zu etablieren oder Ihren bestehenden Onboarding Prozess zu optimieren. Sie erfahren, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Onboarding geschaffen werden müssen und welche Personen Sie unterstützend benötigen.
Profitieren Sie von den wertvollen Praxiserfahrungen des Referenten, der selbst als Personalmanager in einer Steuerberatungskanzlei tätig ist. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.
Wichtiger Hinweis
Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.
Themen
Klärung und Abgrenzung des Begriffes Onboarding
Ideen für ein strukturiertes und einheitliches Onboarding
Risiken bei Nichthandeln
Best-Practice aus dem Kanzleialltag
Wo fangen Sie an?
Was sollten Sie besonders beachten?
Welche Veränderungen werden Sie erwarten?
Was können Sie konkret tun?
Einsatzmöglichkeiten und Nutzen einer HR-Software
Offene Diskussion und interaktiver Austausch
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen.
Referent
David Scherf
Bankfachwirt, Personalmanager, Berater für Kanzleien zu Personal- und Bewerbermanagement, Dozent und Autor
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.