Mit einem professionellen und strukturierten Onboarding-Prozess erzielen Sie diverse Vorteile für Ihre Kanzlei, die Ihnen im derzeit schwierigen und angespannten Personalmarkt weiterhelfen. Mit der richtigen Vorgehensweise ab dem Erstkontakt stellen Sie sich als attraktiver Arbeitgeber dar und begeistern Bewerberinnen und Bewerbern. Nach dem Seminar profitieren Sie beispielsweise von:

besserer Planungsmöglichkeit

höhere Produktivität

mehr Transparenz

nützlicher Dokumentation

geringerer Fehleranfälligkeit

Arbeitgeberattraktivität

externem Empfehlungsmanagement

Sie lernen im Online-Seminar verschiedene Methoden kennen, die es Ihnen ermöglichen, ein professionelles Onboarding zu etablieren oder Ihren bestehenden Onboarding Prozess zu optimieren. Sie erfahren, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Onboarding geschaffen werden müssen und welche Personen Sie unterstützend benötigen.

Profitieren Sie von den wertvollen Praxiserfahrungen des Referenten, der selbst als Personalmanager in einer Steuerberatungskanzlei tätig ist. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.

Wichtiger Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.