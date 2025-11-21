Art.-Nr. 78586 | Online-Seminar (Vortrag)​

Onboarding in der Steuerberatungskanzlei - so geht professionelle Einarbeitung

Binden Sie neue Mitarbeitende von Anfang an Ihre Kanzlei.
  • Ideen für ein strukturiertes und einheitliches Onboarding
  • Chancen für Ihre Kanzlei sich im Wettbewerb um Fachkräfte abzuheben
  • Best-Practice aus dem Kanzleialltag: von der Idee zur Realisierung
Einmalig
226,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Mit einem professionellen und strukturierten Onboarding-Prozess erzielen Sie diverse Vorteile für Ihre Kanzlei, die Ihnen im derzeit schwierigen und angespannten Personalmarkt weiterhelfen. Mit der richtigen Vorgehensweise ab dem Erstkontakt stellen Sie sich als attraktiver Arbeitgeber dar und begeistern Bewerberinnen und Bewerbern. Nach dem Seminar profitieren Sie beispielsweise von:

  • besserer Planungsmöglichkeit
  • höhere Produktivität
  • mehr Transparenz
  • nützlicher Dokumentation
  • geringerer Fehleranfälligkeit
  • Arbeitgeberattraktivität
  • externem Empfehlungsmanagement

Sie lernen im Online-Seminar verschiedene Methoden kennen, die es Ihnen ermöglichen, ein professionelles Onboarding zu etablieren oder Ihren bestehenden Onboarding Prozess zu optimieren. Sie erfahren, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Onboarding geschaffen werden müssen und welche Personen Sie unterstützend benötigen.

Profitieren Sie von den wertvollen Praxiserfahrungen des Referenten, der selbst als Personalmanager in einer Steuerberatungskanzlei tätig ist. Nutzen Sie auch die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen.

Wichtiger Hinweis
Für dieses Seminar empfehlen wir für einen aktiven Austausch ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) und eine Webcam.

Themen

  • Klärung und Abgrenzung des Begriffes Onboarding

  • Ideen für ein strukturiertes und einheitliches Onboarding

  • Risiken bei Nichthandeln

  • Best-Practice aus dem Kanzleialltag

    • Wo fangen Sie an?

    • Was sollten Sie besonders beachten?

    • Welche Veränderungen werden Sie erwarten?

    • Was können Sie konkret tun?

  • Einsatzmöglichkeiten und Nutzen einer HR-Software

  • Offene Diskussion und interaktiver Austausch

Details

Teilnehmerkreis

Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person David Scherf

David Scherf

Bankfachwirt, Personalmanager, Berater für Kanzleien zu Personal- und Bewerbermanagement, Dozent und Autor

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Fr, 21.11.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 78586 | Online-Seminar (Vortrag)​

Onboarding in der Steuerberatungskanzlei - so geht professionelle Einarbeitung

Binden Sie neue Mitarbeitende von Anfang an Ihre Kanzlei.
Einmalig
226,00 €
Termin buchen

Empfehlungen zum Thema

Ganztagsberatung vor Ort | Art.-Nr. 71855

Personal & Führung - Ihr Weg zum erfolgreichen Kanzleiteam
Beratungspaket | Art.-Nr. 71870

Umfrage zur Mitarbeiterzufriedenheit
Ganztagsberatung vor Ort | Art.-Nr. 79036

Zukunftstag für Kanzleimitarbeitende