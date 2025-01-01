Online-Handel in der Praxis - organisatorische und steuerliche Besonderheiten (Modul 3)
- Organisatorische Kriterien in der Buchführung
- Schnittstellen sinnvoll nutzen – was ist zu beachten?
- Umsatzsteuerrecht im Online-Handel – „One-Stop-Shop-Verfahren“, etc.
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In dem Seminar lernen Sie die Besonderheiten für die Buchführung vor dem Hintergrund der Organisation in der Steuerkanzlei und im Unternehmen kennen.
Was müssen Sie alles neben dem klassischen „OPOS-Ausgleich“ noch bedenken? Nachdem Sie die Systemlandschaft und die Prozesse im Online-Handel kennen (Module 1 und 2), werden in diesem Seminar die organisatorischen und steuerrechtlichen Besonderheiten erläutert. Sie erhalten ein klares Verständnis für die Datenflüsse und Prozesse und erfahren, welche Auswirkungen diese auf die Buchführung haben. Relevante Themen sind die Mandatsorganisation für Online-Händler in der Steuerkanzlei sowie umsatzsteuerliche Vorgaben, wie z. B. One-Stop-Shop-Verfahren, USt.-ID-Prüfung, u.v.m.
Themen
Organisatorischen Besonderheiten im Online-Handel
Gut Vorbereitet in die Betriebsprüfung eines Online-Händlers
Steuerrechtliche Vorgaben und deren Umsetzung in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen, z. B. One-Stop-Shop-Verfahren, USt.-ID-Prüfung
Prozesse analysieren und dokumentieren
Lagerprozesse kennen und die Auswirkungen auf die Buchhaltung
Details
Teilnehmerkreis
- Steuerkanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an einem Online-Seminar erhält der angemeldete Teilnehmer seine Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder per E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier .
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Martina Ludwig
Organisationsberaterin bei DATEV
Beratung für mittelständische Unternehmen (KMU) und Großkunden im Bereich Finanzbuchführung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Digitalisierung mit Unternehmen online; Konzeptionsberatung; Geschäftsprozessanalyse
Christoph Schmidt
Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen
Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars stets möglichst rechtzeitig an, spätestens aber drei Arbeitstage vor Veranstaltungsbeginn. Im Regelfall ca. zehn Arbeitstage vor Veranstaltungstermin erhalten Sie eine Veranstaltungsbestätigung per DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Sie beinhaltet den Link zu Ihrem "virtuellen Seminarraum", die Zugangsdaten sowie weitere Informationen.
Wir bitten Sie, sich etwa 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn auf der Online-Seminar-Plattform einzuloggen.
Weitere Informationen Leistungsbeschreibung Online-Seminar
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)