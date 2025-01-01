In dem Seminar lernen Sie die Besonderheiten für die Buchführung vor dem Hintergrund der Organisation in der Steuerkanzlei und im Unternehmen kennen.

Was müssen Sie alles neben dem klassischen „OPOS-Ausgleich“ noch bedenken? Nachdem Sie die Systemlandschaft und die Prozesse im Online-Handel kennen (Module 1 und 2), werden in diesem Seminar die organisatorischen und steuerrechtlichen Besonderheiten erläutert. Sie erhalten ein klares Verständnis für die Datenflüsse und Prozesse und erfahren, welche Auswirkungen diese auf die Buchführung haben. Relevante Themen sind die Mandatsorganisation für Online-Händler in der Steuerkanzlei sowie umsatzsteuerliche Vorgaben, wie z. B. One-Stop-Shop-Verfahren, USt.-ID-Prüfung, u.v.m.