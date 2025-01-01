Wir laden dich herzlich zum PARTNERasp xChange im Gutmann am Dutzendteich ein! Dort erwarten dich die neuesten Informationen und Updates. Neben spannenden Inhalten und Präsentationen bieten wir dir interessante Einblicke in die neuesten Entwicklungen bei PARTNERasp.

Nutze die Gelegenheit, mit den DATEV-Expertinnen und -Experten in Kontakt zu treten und deine Fragen direkt zu stellen. Ein gemeinsamer Austausch rundet das Programm ab und bietet wertvolle Networking-Möglichkeiten.

Nach der Veranstaltung laden wir dich zu unserer Abendveranstaltung ein. Hier hast du die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre weiter zu Netzwerken und Gespräche zu vertiefen. Bitte melde dich hier für die Abendveranstaltung an. Wir freuen uns auf deine Teilnahme und den gemeinsamen Austausch!