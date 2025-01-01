PARTNERasp xChange
- Präsenz-Veranstaltung
- Expertentreffen und Networking
- Austausch und Diskussion
Inhalte
Beschreibung
Wir laden dich herzlich zum PARTNERasp xChange im Gutmann am Dutzendteich ein! Dort erwarten dich die neuesten Informationen und Updates. Neben spannenden Inhalten und Präsentationen bieten wir dir interessante Einblicke in die neuesten Entwicklungen bei PARTNERasp.
Nutze die Gelegenheit, mit den DATEV-Expertinnen und -Experten in Kontakt zu treten und deine Fragen direkt zu stellen. Ein gemeinsamer Austausch rundet das Programm ab und bietet wertvolle Networking-Möglichkeiten.
Nach der Veranstaltung laden wir dich zu unserer Abendveranstaltung ein. Hier hast du die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre weiter zu Netzwerken und Gespräche zu vertiefen. Bitte melde dich hier für die Abendveranstaltung an. Wir freuen uns auf deine Teilnahme und den gemeinsamen Austausch!
Themen
PARTNERasp Update
Referenten und Referentinnen
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.