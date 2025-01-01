Art.-Nr. 76134 | Veranstaltungen

PARTNERasp xChange Abendveranstaltung

Networking in entspannter Atmosphäre
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalt

Beschreibung

Wir laden dich herzlich zu unserer Abendveranstaltung xxxxxx ein, die im Anschluss an unseren PARTNERasp xChange stattfindet. Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend.

Inhalte

Networking in entspannter Atmosphäre

Referierende

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 76134 | Veranstaltungen

PARTNERasp xChange Abendveranstaltung

Networking in entspannter Atmosphäre
Einmalig
0,00 €
Termin buchen