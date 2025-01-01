Art.-Nr. 76134 | Veranstaltungen
PARTNERasp xChange Abendveranstaltung
Networking in entspannter Atmosphäre
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Inhalt
Beschreibung
Wir laden dich herzlich zu unserer Abendveranstaltung xxxxxx ein, die im Anschluss an unseren PARTNERasp xChange stattfindet. Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend.
Inhalte
Networking in entspannter Atmosphäre
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Preise
Art.-Nr. 76134 | Veranstaltungen
PARTNERasp xChange Abendveranstaltung
Networking in entspannter Atmosphäre
Einmalig
0,00 €