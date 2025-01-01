Sie wünschen eine ganz auf Sie zugeschnittene Beratung und Schulung zu Ihren Personalwirtschaft-Programmen? Wir richten mit Ihnen die Programme ein und unterstützen Sie zielgerichtet bei der Anwendung.

Dieses individuelle Angebot bietet die besten Voraussetzungen, um kanzleispezifische Konzepte und Lösungen zu erarbeiten. Die Ergebnisse sind auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten und leicht in der Praxis umzusetzen.

In einem telefonischen Vorgespräch legen wir mit Ihnen die Beratungs- und Schulungsthemen fest und stimmen diese auf Ihre Anforderungen und Wünsche ab. Darüber hinaus bestimmen Sie den Teilnehmerkreis und erhöhen dadurch den Lernerfolg.

Durch individuelle Terminierung stellen Sie sicher, dass das benötigte Wissen zeitlich passend vermittelt wird.

Bei Interesse an dieser Leistung hilft Ihnen auch Ihr Kundenverantwortlicher oder Ihre DATEV-Niederlassung gerne weiter.