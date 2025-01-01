Präsentation DATEV Anwalt in der Cloud (online)
- DATEV-Experten informieren
- DATEV Anwalt-Software sicher in der DATEV-Cloud nutzen
- Vorstellung DATEV-SmartIT, DATEVasp und PARTNERasp
- Arbeiten von überall und jederzeit
Inhalt
Beschreibung
Sie wollen Ihre DATEV Anwalt-Software von überall und jederzeit nutzen – mit höchsten Standards im Bereich Sicherheit und Datenschutz?
Mit DATEV-Cloud-Sourcing nutzen Sie Ihre DATEV Anwalt-Softwareprodukte direkt aus der DATEV-Cloud. Ihre Server-Systeme stehen im DATEV-Rechenzentrum und werden entsprechend Ihren Anforderungen bereitgestellt. Die Betreuung der Systeme, wie beispielsweise Aktualisierung der Software und Wartung, übernehmen IT-Fachkräfte.
Für diese moderne Art der Software-Nutzung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf: DATEV-SmartIT, DATEVasp oder die Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners.
Lernen Sie in dieser kostenlosen Online-Präsentation die Vorteile und Möglichkeiten der DATEV-Cloud-Nutzung kennen.
Themen
-
DATEV-SmartIT
-
DATEVasp
-
PARTNERasp
-
DATEV Anwalt Software
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
-
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
-
Kanzleimanagerinnen und Kanzleimanager
Methodik
Microsoft Teams
Dauer
60 Minuten
Referent(en)
- Peter Schöll, DATEV eG
- Melanie Greiner, DATEV eG
- Stefan Moskopp, DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.