Präsentation DATEV Anwalt in der Cloud (online)

Inhalt

Beschreibung

Sie wollen Ihre DATEV Anwalt-Software von überall und jederzeit nutzen – mit höchsten Standards im Bereich Sicherheit und Datenschutz?

Mit DATEV-Cloud-Sourcing nutzen Sie Ihre DATEV Anwalt-Softwareprodukte direkt aus der DATEV-Cloud. Ihre Server-Systeme stehen im DATEV-Rechenzentrum und werden entsprechend Ihren Anforderungen bereitgestellt. Die Betreuung der Systeme, wie beispielsweise Aktualisierung der Software und Wartung, übernehmen IT-Fachkräfte.

Für diese moderne Art der Software-Nutzung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf: DATEV-SmartIT, DATEVasp oder die Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners.

Lernen Sie in dieser kostenlosen Online-Präsentation die Vorteile und Möglichkeiten der DATEV-Cloud-Nutzung kennen.

Themen

  • DATEV-SmartIT

  • DATEVasp

  • PARTNERasp

  • DATEV Anwalt Software

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

  • Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

  • Kanzleimanagerinnen und Kanzleimanager

Methodik

Microsoft Teams

Dauer

60 Minuten

Referent(en)

  • Peter Schöll, DATEV eG
  • Melanie Greiner, DATEV eG
  • Stefan Moskopp, DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

