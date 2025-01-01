Präsentation DATEV Anwalt in der Cloud (online)

Sie wollen Ihre DATEV Anwalt-Software von überall und jederzeit nutzen – mit höchsten Standards im Bereich Sicherheit und Datenschutz?

Mit DATEV-Cloud-Sourcing nutzen Sie Ihre DATEV Anwalt-Softwareprodukte direkt aus der DATEV-Cloud. Ihre Server-Systeme stehen im DATEV-Rechenzentrum und werden entsprechend Ihren Anforderungen bereitgestellt. Die Betreuung der Systeme, wie beispielsweise Aktualisierung der Software und Wartung, übernehmen IT-Fachkräfte.

Für diese moderne Art der Software-Nutzung stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, ganz nach Ihrem individuellen Bedarf: DATEV-SmartIT, DATEVasp oder die Lösung eines zertifizierten DATEV Solution Partners.

Lernen Sie in dieser kostenlosen Online-Präsentation die Vorteile und Möglichkeiten der DATEV-Cloud-Nutzung kennen.