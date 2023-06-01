Praxis-Impulse zur erfolgreichen Personalgewinnung (E-Book)
- Personalgewinnung im Online-Zeitalter
- Aufbau einer eigenen Recruiting Strategie
- Praxistipps und Impulse
Erscheinungstermin: Juni 2023
Beschreibung
Unternehmen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, kosteneffizient passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Gerade in kleineren und mittleren Unternehmen fehlt häufig das fachliche und methodische Wissen, wie erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Zeiten von virtueller Führung und Social Media aussehen kann.
In der Mandanten-Info "Praxis-Impulse zur erfolgreichen Personalgewinnung" wird kurz und prägnant aufgezeigt, welche Möglichkeiten es für eine erfolgreiche Personalgewinnung gibt. Sie ist vollgepackt mit wertvollen Ideen und bewährten Methoden, die sich in der Praxis bewährt haben, um ihren Mandantinnen und Mandanten dabei zu helfen, die besten Talente anzuziehen und einzustellen.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten, wie diese sich als Arbeitgeber erfolgreich positionieren und welche Botschaften sie auf welchen Kanälen senden sollten. Geben Sie Einblicke in die notwendige Haltung zu moderner Personalgewinnung und entwickeln Sie darauf aufbauend mit Ihren Mandantinnen und Mandanten deren eigene Recruiting-Strategie. Die praktischen Tipps und Impulse sind vergleichsweise einfach umzusetzen und können sofort angewendet werden.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von Mandanten-Info comfort
Mandanten-Info comfort bündelt sämtliche Mandanten-Info-Broschüren und Mandanten-Info-Merkblätter in digitaler Form. Die Mandanten-Infos stehen Ihnen dabei in LEXinform/Info-Datenbank als E-Book oder PDF-Datei und - exklusiv im Abonnement - als Microsoft Word-Datei zur Verfügung. Zusätzlich erhalten Sie ein Musteranschreiben zu jedem Thema – und das alles zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Mandanten-Info comfort (Art.-Nr. 65524).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Stefan Scheller
Personalmarketing-Verantwortlicher
Stefan Scheller ist Top HR-Influencer und Gründer von [PERSOBLOGGER.DE](https://PERSOBLOGGER.DE), einem der bekanntesten deutschsprachigen Online-Portale für die HR-Praxis. Auf der Plattform sind aktuelle Fachinformationen, Studien und Infografiken zum Download, ein Eventkalender sowie eine Jobbörse kosten- und anmeldefrei zugänglich. Neben Übersichten rund um die HR-Szene (Blogs, Podcasts und Fachliteratur) werden spannende Startups präsentiert. Neu ist das kuratierte Content-basierte Anbieterverzeichnis als Überblick der Dienstleister für die HR-Welt. Der Podcast Klartext HR ergänzt die vielfältigen Inhalte um ein 15-minütiges Audio-Format mit Themen rund um New Work, New Management, Change, Recruiting und Lernen und erscheint zweiwöchentlich auf den bekanntesten Streaming-Plattformen. In seinem Hauptberuf ist Stefan Scheller als HR-Manager verantwortlich für die Arbeitgeberkommunikation der DATEV eG in Nürnberg und berät intern zu Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, New Work und digital HR. Zuletzt veröffentlichte er den Praxisleitfaden Erfolgreiche Personalgewinnung für KMUund tourt als Keynote Speaker bei HR-Kongressen und Fachveranstaltungen. Website: [https://persoblogger.de](https://persoblogger.de) Podcast: [https://persoblogger.de/klartext-hr](https://persoblogger.de/klartext-hr) LinkedIn: [https://www.linkedin.com/in/persoblogger-stefan-scheller](https://www.linkedin.com/in/persoblogger-stefan-scheller) Twitter: @Persoblogger Facebook: [https://www.facebook.com/Persoblogger](https://www.facebook.com/Persoblogger) XING: [https://www.xing.com/news/pages/persoblogger-de-1944](https://www.xing.com/news/pages/persoblogger-de-1944)
Details & Preise
Praxis-Impulse zur erfolgreichen Personalgewinnung (E-Book)
Erscheinungstermin: Juni 2023