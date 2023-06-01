Unternehmen stehen mehr denn je vor der Herausforderung, kosteneffizient passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Gerade in kleineren und mittleren Unternehmen fehlt häufig das fachliche und methodische Wissen, wie erfolgreiche Mitarbeitergewinnung in Zeiten von virtueller Führung und Social Media aussehen kann.

In der Mandanten-Info "Praxis-Impulse zur erfolgreichen Personalgewinnung" wird kurz und prägnant aufgezeigt, welche Möglichkeiten es für eine erfolgreiche Personalgewinnung gibt. Sie ist vollgepackt mit wertvollen Ideen und bewährten Methoden, die sich in der Praxis bewährt haben, um ihren Mandantinnen und Mandanten dabei zu helfen, die besten Talente anzuziehen und einzustellen.