Erfahren Sie, welche Fallkonstellationen Sie in der Praxis erwarten können und bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Themenstellungen mit ein. Gestalten Sie die Agenda des Tages aktiv mit und erarbeiten Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden und den Referierenden Lösungsansätze und beleuchten diese von allen Blickwinkeln.

Die Aufnahme eines Neumandats birgt bereits einige Stolpersteine. Einen bestehenden, möglicherweise wachsenden Fall zu restrukturieren und auf neue prozessuale Beine zu stellen, erfordert neben dem notwendigen Fachwissen den Blick über den berühmten Tellerrand sowie Erfahrungswerte. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und nehmen Sie diejenigen der anderen Workshopteilnehmenden in Ihrem persönlichen Wissensspeicher auf.

Neben den DATEV-Lösungen blicken wir auch ins DATEV-Ökosystem und auf Partnerlösungen, um eine ganzheitliche Prozessbetrachtung zu ermöglichen. Die Referierenden geben dabei wichtige Leitplanken vor und führen die Diskussionen zielgerichtet und wertstiftend.

Wir empfehlen Ihnen, theoretisches Grundlagenwissen mitzubringen. Beispielsweise durch den vorherigen Besuch unseres Seminars „E-Commerce Clever gestalten: Amazon, eBay, Shopify & Co. - Automatisierung, Strategie, Compliance”