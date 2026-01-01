Praxisfälle Online-Handel - erarbeiten Sie mit uns Lösungen für Ihren Alltag
- Praxisfälle – Reflexion von Herausforderungen und Lösungen
- Lernen von und mit anderen Berufsträgern
- Keine Theorie, nur Praxis!
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, welche Fallkonstellationen Sie in der Praxis erwarten können und bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Themenstellungen mit ein. Gestalten Sie die Agenda des Tages aktiv mit und erarbeiten Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden und den Referierenden Lösungsansätze und beleuchten diese von allen Blickwinkeln.
Die Aufnahme eines Neumandats birgt bereits einige Stolpersteine. Einen bestehenden, möglicherweise wachsenden Fall zu restrukturieren und auf neue prozessuale Beine zu stellen, erfordert neben dem notwendigen Fachwissen den Blick über den berühmten Tellerrand sowie Erfahrungswerte. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und nehmen Sie diejenigen der anderen Workshopteilnehmenden in Ihrem persönlichen Wissensspeicher auf.
Neben den DATEV-Lösungen blicken wir auch ins DATEV-Ökosystem und auf Partnerlösungen, um eine ganzheitliche Prozessbetrachtung zu ermöglichen. Die Referierenden geben dabei wichtige Leitplanken vor und führen die Diskussionen zielgerichtet und wertstiftend.
Wir empfehlen Ihnen, theoretisches Grundlagenwissen mitzubringen. Beispielsweise durch den vorherigen Besuch unseres Seminars „E-Commerce Clever gestalten: Amazon, eBay, Shopify & Co. - Automatisierung, Strategie, Compliance”
Themen
- Gemeinsam im Workshop-Format Praxisfälle diskutieren
- Herausforderungen und Lösungsansätze beleuchten und diese auf Stärken und Schwächen prüfen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Sabrina Stark
Betriebswirtin, Organisationsberaterin bei DATEV eG
Dennis Schümann
Steuerberater, Geschäftsführer der Schmeding und Hoffmann GmbH, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg
Geprägt durch die Erfahrungen aus der jahrelangen Betreuung von Systemgastronomen und der Tätigkeit in einer sich relativ früh dem Online-Handel widmenden Kanzlei, ist sich Dennis Schümann bewusst, dass ohne die Unterstützung technischer Hilfsmittel die Sicherung der Qualität nahezu unmöglich scheint.
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind.