Art.-Nr. 77532 | Präsenzseminar (Workshop)

Praxisfälle Online-Handel - erarbeiten Sie mit uns Lösungen für Ihren Alltag

Aktuelle Herausforderungen und Lösungen aus der Praxis: Erleben Sie, wie andere Kanzleien Fälle gelöst haben und diskutieren Sie mit.
  • Praxisfälle – Reflexion von Herausforderungen und Lösungen
  • Lernen von und mit anderen Berufsträgern
  • Keine Theorie, nur Praxis!
Einmalig
442,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Präsenzseminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 1 Tag

Inhalte

Beschreibung

Erfahren Sie, welche Fallkonstellationen Sie in der Praxis erwarten können und bringen Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Themenstellungen mit ein. Gestalten Sie die Agenda des Tages aktiv mit und erarbeiten Sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden und den Referierenden Lösungsansätze und beleuchten diese von allen Blickwinkeln. 

Die Aufnahme eines Neumandats birgt bereits einige Stolpersteine. Einen bestehenden, möglicherweise wachsenden Fall zu restrukturieren und auf neue prozessuale Beine zu stellen, erfordert neben dem notwendigen Fachwissen den Blick über den berühmten Tellerrand sowie Erfahrungswerte. Teilen Sie Ihre Erfahrungen und nehmen Sie diejenigen der anderen Workshopteilnehmenden in Ihrem persönlichen Wissensspeicher auf. 

Neben den DATEV-Lösungen blicken wir auch ins DATEV-Ökosystem und auf Partnerlösungen, um eine ganzheitliche Prozessbetrachtung zu ermöglichen. Die Referierenden geben dabei wichtige Leitplanken vor und führen die Diskussionen zielgerichtet und wertstiftend. 

Wir empfehlen Ihnen, theoretisches Grundlagenwissen mitzubringen. Beispielsweise durch den vorherigen Besuch unseres Seminars „E-Commerce Clever gestalten: Amazon, eBay, Shopify & Co. - Automatisierung, Strategie, Compliance”

Themen
  • Gemeinsam im Workshop-Format Praxisfälle diskutieren 
  • Herausforderungen und Lösungsansätze beleuchten und diese auf Stärken und Schwächen prüfen
Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Sabrina Stark

Sabrina Stark

Betriebswirtin, Organisationsberaterin bei DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person

Dennis Schümann

Steuerberater, Geschäftsführer der Schmeding und Hoffmann GmbH, Steuerberatungsgesellschaft in Hamburg

Geprägt durch die Erfahrungen aus der jahrelangen Betreuung von Systemgastronomen und der Tätigkeit in einer sich relativ früh dem Online-Handel widmenden Kanzlei, ist sich Dennis Schümann bewusst, dass ohne die Unterstützung technischer Hilfsmittel die Sicherung der Qualität nahezu unmöglich scheint.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
81379 München Kistlerhofstr. 142
Mi, 15.04.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
65824 Schwalbach Graf-Zeppelin-Str. 2
Mi, 17.06.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
14195 Berlin Takustraße 39
Mi, 23.09.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:
22415 Hamburg Flughafenstr. 47
Mi, 25.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Termin buchen

