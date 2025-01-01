Art.-Nr. 35948 | Kompaktwissen

Praxisübertragungen und Kanzleizusammenschlüsse

Rechtssichere und interessengerechte Gestaltung von Verträgen bei der Übertragung von Steuerpraxen
  • Rechtliche Grundlagen
  • Zivilrechtliche und berufsrechtliche Aspekte
  • Praxisorientierte Lösungsansätze

Erscheinungstermin: vsl. 2026

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Das Kompaktwissen bietet eine umfassende Anleitung zur rechtssicheren und interessengerechten Gestaltung von Verträgen bei der Übertragung von Steuerpraxen. Es behandelt die rechtlichen Grundlagen und zeigt praxisorientierte Lösungsansätze auf, die sowohl die Interessen der übergebenden als auch der übernehmenden Parteien berücksichtigen. Zugleich wird die Möglichkeit eines Berufszusammenschlusses als mögliche Ergänzung des Kanzleiverkaufs erörtert.

Der Autor beleuchtet die verschiedenen Phasen des Prozesses der Kanzleiüberleitung, von der Orientierung und Vorbereitung, über die Vertragsverhandlung und die Kaufpreisermittlung bis hin zur Vertragsumsetzung und Nachbetreuung.

Zudem werden spezifische Herausforderungen und häufige Stolpersteine thematisiert, wobei konkrete Beispiele und Musterformulierungen als Hilfestellung dienen.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den zivilrechtlichen und berufsrechtlichen Aspekten, die für eine erfolgreiche und reibungslose Transaktion entscheidend sind. Das Kompaktwissen richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater bzw. an Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, die einen gewinnbringenden Praxiskauf bzw. -verkauf anstreben. Es bietet sowohl theoretische Hintergründe als auch praktische Tipps und Checklisten, um die Komplexität der relevanten Prozesse zu bewältigen und rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.

Kurzinfo

Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Ausgabe 2026
Seitenzahl (ca) 80
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis,Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autor

Portraitbild der referierenden Person Bernhard Kürschner

Bernhard Kürschner

Rechtsanwalt/Wirtschaftsjurist, Kürschner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Steuerberaterhaftung, Rechtsberatung bei Kanzleikäufen, Rechtsberatung bei Berufszusammenschlüssen

Details & Preise

Art.-Nr. 35948 | Kompaktwissen

Praxisübertragungen und Kanzleizusammenschlüsse

Rechtssichere und interessengerechte Gestaltung von Verträgen bei der Übertragung von Steuerpraxen

Erscheinungstermin: vsl. 2026

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 11919

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis