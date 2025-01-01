Praxisübertragungen und Kanzleizusammenschlüsse (E-Book)
- Rechtliche Grundlagen
- Zivilrechtliche und berufsrechtliche Aspekte
- Praxisorientierte Lösungsansätze
Erscheinungstermin: vsl. 2026
Beschreibung
Das Kompaktwissen bietet eine umfassende Anleitung zur rechtssicheren und interessengerechten Gestaltung von Verträgen bei der Übertragung von Steuerpraxen. Es behandelt die rechtlichen Grundlagen und zeigt praxisorientierte Lösungsansätze auf, die sowohl die Interessen der übergebenden als auch der übernehmenden Parteien berücksichtigen. Zugleich wird die Möglichkeit eines Berufszusammenschlusses als mögliche Ergänzung des Kanzleiverkaufs erörtert.
Der Autor beleuchtet die verschiedenen Phasen des Prozesses der Kanzleiüberleitung, von der Orientierung und Vorbereitung, über die Vertragsverhandlung und die Kaufpreisermittlung bis hin zur Vertragsumsetzung und Nachbetreuung.
Zudem werden spezifische Herausforderungen und häufige Stolpersteine thematisiert, wobei konkrete Beispiele und Musterformulierungen als Hilfestellung dienen.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den zivilrechtlichen und berufsrechtlichen Aspekten, die für eine erfolgreiche und reibungslose Transaktion entscheidend sind. Das Kompaktwissen richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater bzw. an Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer, die einen gewinnbringenden Praxiskauf bzw. -verkauf anstreben. Es bietet sowohl theoretische Hintergründe als auch praktische Tipps und Checklisten, um die Komplexität der relevanten Prozesse zu bewältigen und rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
Autor
Bernhard Kürschner
Rechtsanwalt/Wirtschaftsjurist, Kürschner Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Steuerberaterhaftung, Rechtsberatung bei Kanzleikäufen, Rechtsberatung bei Berufszusammenschlüssen
