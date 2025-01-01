Das Kompaktwissen bietet eine umfassende Anleitung zur rechtssicheren und interessengerechten Gestaltung von Verträgen bei der Übertragung von Steuerpraxen. Es behandelt die rechtlichen Grundlagen und zeigt praxisorientierte Lösungsansätze auf, die sowohl die Interessen der übergebenden als auch der übernehmenden Parteien berücksichtigen. Zugleich wird die Möglichkeit eines Berufszusammenschlusses als mögliche Ergänzung des Kanzleiverkaufs erörtert.

Der Autor beleuchtet die verschiedenen Phasen des Prozesses der Kanzleiüberleitung, von der Orientierung und Vorbereitung, über die Vertragsverhandlung und die Kaufpreisermittlung bis hin zur Vertragsumsetzung und Nachbetreuung.