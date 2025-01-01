Praxiswerkstatt JET mit DATEV Datenprüfung
- Prüfungshandlungen für das Journal Entry Testing (JET)
- Auffällige Journaleinträge im Hauptbuch identifizieren
- Datenanalyse zur Risikominimierung und Prüfungssicherheit
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Anhand von Fallstudien können Sie umfangreiche Analysen zur Gewinnung der Prüfungssicherheit durchführen. Die gewonnenen Erkenntnisse und Interpretationsansätze können Sie auch auf relevante Vorsysteme übertragen.
Das Journal Entry Testing (JET) beschreibt die Identifizierung von auffälligen Journaleinträgen im Hauptbuch, die das Risiko des Außerkraftsetzens von Kontrollen durch das Management (sog. Management Override of controls) adressieren. Als berufsständische Grundlage für das JET dient der ISA 240 „Die Verantwortung des Abschlussprüfers bei dolosen Handlungen".
Mit DATEV Datenprüfung classic/comfort können Sie die notwendigen Prüfungshandlungen für das JET einfach umsetzen. Anhand von unterschiedlichen Datenbeständen und Problemstellungen lernen Sie die nötigen Schritte der JET-Analyse zur Risikominimierung . Die Ergebnisse der JET- Analyse dienen als Grundlage für weitergehende Prüfungshandlungen, welche die von Ihnen identifizierten Auffälligkeiten adressieren.
Themen
- Rechtliche Grundlagen für das Journal Entry Testing (JET)
- Kurze Wiederholung des Grundwissens zu DATEV Datenprüfung
- Import von Daten in unterschiedlichen Formaten (GDPdU-Import „Steuerliche Außenprüfung"), Textformate mit Trennzeichen, Textdateien mit fester Satzlänge, Microsoft Excel Tabellen, Referenztabellen usw.)
- Den importierten Datenbestand auf Vollständigkeit prüfen (z. B. Abgleich mit SuSa)
- Datenbestände für die Prüfung aufbereiten (Tabellen verknüpfen, notwendige Spalten durch Berechnung ergänzen, redundante Datensätze bereinigen)
- Einsatz der Referenztabelle als Prüfungsvorbereitung
- Plausibilitätsprüfungen durchführen (Eindeutigkeit des Datenbestands, Vollständigkeitsprüfungen, Kontrollberechnungen etc.)
- Analysehandlungen mit Hilfe von vorhandenen Standard-Prüfungsschritten sowie
Ad-hoc-Möglichkeiten (verdichten, filtern, pivotieren etc.) durchführen
- Prüfungsergebnisse in DATEV Abschlussprüfung comfort dokumentieren oder Ergebnisse weitergeben
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.