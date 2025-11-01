Prüfungen souverän meistern - Tipps und Tricks für Azubis
- Verstehen, wie unser Gehirn auf herausfordernde Situationen reagiert
- Gelassenheit und Selbstvertrauen stärken
- Negative Gedankenmuster erkennen
- Praxisnahe Techniken für eine souveräne Prüfungsvorbereitung
Prüfungen und Herausforderungen gelassen meistern: In diesem praxisnahen Workshop lernen Auszubildende, Prüfungsangst zu verstehen, negative Gedankenmuster zu reflektieren und mit einfachen Techniken Selbstvertrauen, Fokus und mentale Stärke aufzubauen. So gelingt eine entspannte und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung – direkt anwendbar.
Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Prüfungen und Herausforderungen gelassen meistern: In diesem praxisnahen Workshop lernen Auszubildende, Prüfungsangst zu verstehen, negative Gedankenmuster zu reflektieren und mit einfachen Techniken Selbstvertrauen, Fokus und mentale Stärke aufzubauen. So gelingt eine entspannte und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung – direkt anwendbar.
Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!
Themen
- Typische Auslöser von Prüfungsangst
- Die Rolle unseres „pessimistischen Gehirns“
- Eigene Stressreaktionen erkennen
- Gelassenheit und Selbstvertrauen stärken
- Negative Gedankenmuster identifizieren
- Praktische Übungen für mentale Stärke
- Strategien für selbstbewusstes Auftreten in Prüfungssituationen
- Stressbewältigung und resiliente Prüfungsvorbereitung
- Effektive Lern- und Zeitplanung
- Entspannungs- und Fokustechniken anwenden
- Praxisnahe Methoden für eine stressfreie Prüfungsvorbereitung
Details
Teilnehmerkreis
- Für Auszubildene und Berufseinsteiger besonders geeignet
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Preise
Prüfungen souverän meistern - Tipps und Tricks für Azubis
Prüfungen und Herausforderungen gelassen meistern: In diesem praxisnahen Workshop lernen Auszubildende, Prüfungsangst zu verstehen, negative Gedankenmuster zu reflektieren und mit einfachen Techniken Selbstvertrauen, Fokus und mentale Stärke aufzubauen. So gelingt eine entspannte und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung – direkt anwendbar.
Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!