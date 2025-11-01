Prüfungen und Herausforderungen gelassen meistern: In diesem praxisnahen Workshop lernen Auszubildende, Prüfungsangst zu verstehen, negative Gedankenmuster zu reflektieren und mit einfachen Techniken Selbstvertrauen, Fokus und mentale Stärke aufzubauen. So gelingt eine entspannte und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung – direkt anwendbar.

Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!