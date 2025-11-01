Art.-Nr. 77693 | Online-Seminar (Workshop)

Prüfungen souverän meistern - Tipps und Tricks für Azubis

Strategien für mehr mentale Stärke in Prüfungs- und Leistungssituationen
  • Verstehen, wie unser Gehirn auf herausfordernde Situationen reagiert
  • Gelassenheit und Selbstvertrauen stärken
  • Negative Gedankenmuster erkennen
  • Praxisnahe Techniken für eine souveräne Prüfungsvorbereitung

Prüfungen und Herausforderungen gelassen meistern: In diesem praxisnahen Workshop lernen Auszubildende, Prüfungsangst zu verstehen, negative Gedankenmuster zu reflektieren und mit einfachen Techniken Selbstvertrauen, Fokus und mentale Stärke aufzubauen. So gelingt eine entspannte und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung – direkt anwendbar.

Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!

Einmalig
158,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 3 Stunden
Stand 11/2025

Inhalte

Beschreibung

Prüfungen und Herausforderungen gelassen meistern: In diesem praxisnahen Workshop lernen Auszubildende, Prüfungsangst zu verstehen, negative Gedankenmuster zu reflektieren und mit einfachen Techniken Selbstvertrauen, Fokus und mentale Stärke aufzubauen. So gelingt eine entspannte und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung – direkt anwendbar.  

Hinweis: Für dieses Seminar werden Kamera und Mikrofon benötigt!

Themen
  • Typische Auslöser von Prüfungsangst
  • Die Rolle unseres „pessimistischen Gehirns“ 
  • Eigene Stressreaktionen erkennen 
  • Gelassenheit und Selbstvertrauen stärken 
  • Negative Gedankenmuster identifizieren  
  • Praktische Übungen für mentale Stärke 
  • Strategien für selbstbewusstes Auftreten in Prüfungssituationen 
  • Stressbewältigung und resiliente Prüfungsvorbereitung 
  • Effektive Lern- und Zeitplanung  
  • Entspannungs- und Fokustechniken anwenden 
  • Praxisnahe Methoden für eine stressfreie Prüfungsvorbereitung
Details

Teilnehmerkreis

  • Für Auszubildene und Berufseinsteiger besonders geeignet

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Do, 12.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 18.06.26 | 
12:00 - 15:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Do, 08.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Preise

