Die Optimierungshilfe QuickSteps DATEV Anwalt soll Ihnen einen schnellen Überblick mit sofortigen Tipps zur Optimierung Ihres Systems geben. Voraussetzung für diese Beratung ist die vorherige Durchführung der Online-Befragung DigiAnalyse DATEV Anwalt.

Ein Consultant prüft und analysiert die Einstellungen, sowie die Nutzung von DATEV Anwalt classic auf Ihrem Kanzleisystem. Als Ergebnis erhalten Sie konkrete Vorschläge für die Optimierung mit dem Ziel eines höheren Digitalisierungsgrades auf Basis einer verbesserten Programmnutzung in Ihrer Kanzlei.

Für die anschließenden, darauf abgestimmten Empfehlungen zur Umsetzung (z. B. Beratungsangebot 1/2 Tag, 1 Tag) ist wiederum die Optimierungshilfe QuickSteps DATEV Anwalt Voraussetzung.