QuickSteps in DATEV Anwalt classic - Analyse der optimalen digitalen Programmnutzung
- Schneller Überblick über die effektivsten Digitalisierungsbereiche in DATEV Anwalt classic
- Sofortige Tipps zur Optimierung in DATEV Anwalt classic
- Empfehlungen zu Beratungsangeboten für die Umsetzung der Tipps
Kurzinfo
Hinweis
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an Ihren DATEV-Ansprechpartner oder an unsere kostenlose Service-Rufnummer: 0800 3283863 bzw. per E-Mail an: datev-anwalt-vertrieb@datev.de
Inhalte
Beschreibung
Die Optimierungshilfe QuickSteps DATEV Anwalt soll Ihnen einen schnellen Überblick mit sofortigen Tipps zur Optimierung Ihres Systems geben. Voraussetzung für diese Beratung ist die vorherige Durchführung der Online-Befragung DigiAnalyse DATEV Anwalt.
Ein Consultant prüft und analysiert die Einstellungen, sowie die Nutzung von DATEV Anwalt classic auf Ihrem Kanzleisystem. Als Ergebnis erhalten Sie konkrete Vorschläge für die Optimierung mit dem Ziel eines höheren Digitalisierungsgrades auf Basis einer verbesserten Programmnutzung in Ihrer Kanzlei.
Für die anschließenden, darauf abgestimmten Empfehlungen zur Umsetzung (z. B. Beratungsangebot 1/2 Tag, 1 Tag) ist wiederum die Optimierungshilfe QuickSteps DATEV Anwalt Voraussetzung.
Inhalte
-
Interview und Systemanalyse durch einen Fachberater anhand einer Checkliste
-
Dokumentation und Übersicht der Optimierungsmöglichkeiten nach Abschluss der Befragung
Details
Teilnehmerkreis Rechtsberatung
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Voraussetzungen
-
DigiAnalyse DATEV Anwalt ist vorab durchgeführt worden und die Ergebnisse liegen der Kanzlei vor
-
DATEV Fernbetreuung online
-
DATEV Anwalt classic ist installiert und eingerichtet