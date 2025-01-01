Rechnungswesen für Unternehmen: Beratung vor Ort - Ganztagsberatung
- Schnelle und effiziente Einführung von DATEV-Lösungen für das betriebliche Rechnungswesen durch einen Berater
- Für alle Unternehmen, die DATEV-Lösungen für das betriebliche Rechnungswesen einsetzen möchten
- Individuell abgestimmt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Stellen Sie Ihre Buchführung mithilfe von DATEV-Beratern auf DATEV Rechnungswesen um. Dadurch werden Ihre Mitarbeiter bei der Umstellung entlastet und Sie verfügen direkt über alle Vorteile der DATEV-Lösungen für betriebliches Rechnungswesen.
Die Umstellung einer Software stellt jedes Unternehmen und jeden Mitarbeiter vor Herausforderungen. Besonders im betrieblichen Rechnungswesen sind Sie auf die Genauigkeit des Zahlenwerkes und ein gut geschultes Team angewiesen.
Profitieren Sie deshalb von den langjährigen Erfahrungen der DATEV-Berater. Das strukturierte Vorgehen und Einbinden der Beteiligten spart Zeit und schafft Freiräume, sodass Ihre Mitarbeiter auch während der Einrichtung ihre täglichen Aufgaben bewältigen.
Nach der durchgeführten Beratung ist die DATEV-Lösung das betriebliche Rechnungswesen in die Abläufe Ihres Unternehmens integriert und Sie verfügen über alle Funktionen:
-
Rechtssichere Buchführung auf aktuellstem Stand
-
Aussagefähige Auswertungen (oft mit Branchenvergleich)
-
Komfortable Erstellung von Meldungen an das Finanzamt sowie Zahlungsströme direkt über das DATEV-Rechenzentrum
-
Schnittstellen zu Ihrem Steuerberater bis hin zu dessen Steueranwendungen und E-Bilanzerstellung
Inhalte
Die Dauer der Beratung richtet sich nach den individuellen Anforderungen in Ihrem Unternehmen. Das Beratungsangebot umfasst folgende Inhalte:
-
Definition und Konzeption Ihrer Anforderungen an das betriebliche Rechnungswesen
-
Gemeinsame Planung und Festlegung der Umstellung
-
Ggf. Projektierung und Aufbau eines Testszenarios
-
Datenübernahme aus Ihrem bisherigen System
-
Einrichtung und Abstimmung der DATEV-Lösungen auf Ihre Anforderungen
-
Schulung Ihrer Mitarbeiter
-
Begleitung beim Echtstart
-
Gestaltung der von Ihnen gewünschten Auswertungen und Einbringen der Branchenexpertise des DATEV-Beraters
-
Gestaltung des Datenaustauschs mit Ihrem Steuerberater
-
Projektsteuerung und -koordination
-
Weiterführende Unterstützung
-
Regelmäßige Betreuung bei sich ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen
-
Anpassung des Systems an Ihre flexiblen Auswertungsanforderungen
-
Unterstützung bei Datenübernahmen aus Vorsystemen wie einer Warenwirtschaft und der Datenweitergabe an Auftraggeber, Konzerngesellschaften oder Franchisegeber
-
Bitte beachten Sie:
Eine detaillierte Aufwandsschätzung ist auf Basis eines aussagefähigen Lastenheftes oder einer von den DATEV-Beratern durchgeführten Konzeptionsstudie möglich.
Die Software-Installation und Hardware-Konfiguration ist nicht Bestandteil des Beratungsangebotes. Wir empfehlen, die Installation aller benötigten DATEV-Programme sowie der erforderlichen Hardware durch einen DATEV-IT-Berater oder einen zertifizierten DATEV-System-Partner durchführen zu lassen.