Rechteverwaltung für Fortgeschrittene - Praxisfälle gemeinsam lösen
- Best Practices zu Rechteumstellungen
- Kollaboratives Arbeiten sicher gestalten
- Erfahrungen zur Rechtevergabe austauschen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Berechtigungen stellen das Grundgerüst der DATEV-Software dar. Auf ein bestehendes Grundwissen aufbauend werden in diesem Workshop die Details der DATEV Rechteverwaltung und der DATEV Rechteverwaltung online vermittelt.
Lernen Sie, welche Abstufungen existieren und wie Ihre Berechtigungsstruktur angelegt werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops liegt auf dem praxisorientierten Erfahrungsaustausch untereinander. Auf diese Weise können Best Practices diskutiert und angewandt werden.
Themen
Administrator-Typen und deren Rechte unterscheiden (lokal und online)
Best Practice zum Umstieg vom Sperrprinzip auf das Freigabeprinzip
Beraternummer mit Schutzkennwort einrichten und nutzen
Individuelle Themen der Workshop-Teilnehmer besprechen
Optionale Themen:
Mitgliedschaftsübergreifende Zugriffe (Inkl. Betriebsstätten-Zertifikat)
Zusammenspiel zwischen lokalen und Online-Rechten
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Unternehmerinnen und Unternehmer
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzleien und Unternehmen
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Ann-Christin Lüthje
Förster IT
Marco Höft
Förster IT
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.