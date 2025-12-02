Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Berechtigungen stellen das Grundgerüst der DATEV-Software dar. Auf ein bestehendes Grundwissen aufbauend werden in diesem Workshop die Details der DATEV Rechteverwaltung und der DATEV Rechteverwaltung online vermittelt.

Lernen Sie, welche Abstufungen existieren und wie Ihre Berechtigungsstruktur angelegt werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops liegt auf dem praxisorientierten Erfahrungsaustausch untereinander. Auf diese Weise können Best Practices diskutiert und angewandt werden.