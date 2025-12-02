Art.-Nr. 78634 | Online-Seminar (Workshop)

Rechteverwaltung für Fortgeschrittene - Praxisfälle gemeinsam lösen

Praxisnaher Workshop für ein tiefgreifendes Verständnis der Rechtevergabe in den einzelnen Programmen.
  • Best Practices zu Rechteumstellungen
  • Kollaboratives Arbeiten sicher gestalten
  • Erfahrungen zur Rechtevergabe austauschen
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Berechtigungen stellen das Grundgerüst der DATEV-Software dar. Auf ein bestehendes Grundwissen aufbauend werden in diesem Workshop die Details der DATEV Rechteverwaltung und der DATEV Rechteverwaltung online vermittelt.

Lernen Sie, welche Abstufungen existieren und wie Ihre Berechtigungsstruktur angelegt werden kann. Ein weiterer Schwerpunkt des Workshops liegt auf dem praxisorientierten Erfahrungsaustausch untereinander. Auf diese Weise können Best Practices diskutiert und angewandt werden.

Themen

  • Administrator-Typen und deren Rechte unterscheiden (lokal und online)

  • Best Practice zum Umstieg vom Sperrprinzip auf das Freigabeprinzip

  • Beraternummer mit Schutzkennwort einrichten und nutzen

  • Individuelle Themen der Workshop-Teilnehmer besprechen

Optionale Themen:

  • Mitgliedschaftsübergreifende Zugriffe (Inkl. Betriebsstätten-Zertifikat)

  • Zusammenspiel zwischen lokalen und Online-Rechten

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Kanzleien und Unternehmen

  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ann-Christin Lüthje

Ann-Christin Lüthje

Förster IT

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Marco Höft

Förster IT

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Di, 02.12.25 | 
09:00 - 13:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

