Reisekosten ab 2025
- Aktuelle Änderungen im Reisekostenrecht für 2025
- Alle wichtigen Pauschalen auf einen Blick
- Beispiele zu Standardfällen
Erscheinungstermin: Februar 2025
Beschreibung
Eine optimale Ergänzung zur Broschüre stellt die Mandanten-Info-Karte im Leporello-Format dar. Sie informiert übersichtlich mit Beispielen und Praxishinweisen über die Änderungen bei der Abrechnung der Reisekosten zum 01.01.2025 und worauf Arbeitnehmer bei Reisekostenabrechnungen achten müssen.
Durch ihr handliches Format passt sie in jeden Geldbeutel. Damit sind die Informationen immer da, wo sie benötigt werden. Machen Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit diesen Mandanten-Infos auf die neuesten Entwicklungen im Reisekostenrecht aufmerksam.
Ein Mitarbeiter der DATEV eG
