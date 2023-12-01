Rund jeder siebte Arbeitnehmer in Deutschland arbeitet häufig auch am Sonntag. Der Anteil der Wochenendbeschäftigten steigt weiterhin. Das gilt ebenso für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an Feiertagen oder nachts ihrer Beschäftigung nachgehen.

Die stetig steigende Tendenz zeigt, dass Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Nachtarbeit für viele Unternehmen und auch für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von zunehmender Bedeutung sind.