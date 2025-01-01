Souverän durch die Betriebsprüfung: Kasse, Bargeld und Zahlungswege rechtssicher erfassen

Sie buchen den vollständigen Umsatz in die Kasse und erfassen die anderen Zahlungswege danach im Haben? Wie vermeidet man diesen Formfehler? Wir stellen Ihnen eine effiziente Methode aus der Praxis vor.

Im Fokus stehen die Praxisfallen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kassenführung beim Bilanzierer/EÜR und die daraus entstehenden buchhalterischen Folgen. Die gesetzlichen Pflichten zur Kassenführung setzen wir praxistauglich und prüfungssicher um. Praxisbeispiele werden in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen umgesetzt.