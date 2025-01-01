Souverän durch die Betriebsprüfung: Kasse, Bargeld und Zahlungswege rechtssicher erfassen
- Begriffsklärungen - Unterschiede Bilanzierer und Einnahmen-Überschuss-Rechner
- Einfache Buchungsmethoden - Umsätze und Zahlungswege im Handumdrehen erfassen
- Probleme und Auffälligkeiten auf einen Blick erkennen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie buchen den vollständigen Umsatz in die Kasse und erfassen die anderen Zahlungswege danach im Haben? Wie vermeidet man diesen Formfehler? Wir stellen Ihnen eine effiziente Methode aus der Praxis vor.
Im Fokus stehen die Praxisfallen, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kassenführung beim Bilanzierer/EÜR und die daraus entstehenden buchhalterischen Folgen. Die gesetzlichen Pflichten zur Kassenführung setzen wir praxistauglich und prüfungssicher um. Praxisbeispiele werden in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen umgesetzt.
Themen
-
Begriff Kassenkonto Bilanzierer/EÜR
-
Aufzeichnungspflichten bargeldintensiver Betriebe
-
Unterschied zwischen dem eAS (Kasse) und dem Kassenbuch
-
Buchungsmethoden zur Erfassung des Umsatzes und der Zahlungswege in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
-
Exkurs zur offenen Ladenkasse
-
Exkurs zur Kassenführung bei Filialen
-
Qualitätssicherung automatisieren mit DATEV Datenprüfung
Details
Teilnehmerkreis
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
steuerrechtliche Hintergründe zum Thema Kasse
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Uta Weller
Bilanzbuchhalterin IHK, Betriebswirtin HWK
Die Referentin ist Buchhalterin mit Leib und Seele und gibt praktische Tipps zur Verbuchung von Kassendaten.
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
