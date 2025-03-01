Stationäre Pflegeeinr. - Prakt. Tipps für Buchführung und Kostenrechnung mit DATEV
- Branchenpaket für soziale Einrichtungen
- Branchen BWA und Controllingreport
- KOST-Mustervorlage für gemischte Einrichtungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie lernen, die Buchführung von stationären Einrichtungen mit Hilfe der DATEV-Programme zu optimieren.
Im Lernvideo erläutern wir Ihnen die Inhalte und Auswertungsmöglichkeiten des Branchenpakets auf Basis des SKR45. Wir geben Ihnen praktische Vorschläge, um Ihre optimale Debitorenstruktur zu finden – abgestimmt auf die damit verbundenen Rechnungswesen-Prozesse, zum Beispiel das Mahnwesen. Außerdem zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, Daten aus Vorsystemen zu übernehmen und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Zusätzlich stellen wir Ihnen die Leistungsfähigkeit und Gestaltungsflexibilität der Kostenrechnung anhand einer Musterlösung vor, die Bestandteil des DATEV Branchenpakets für Soziale Einrichtungen ist.
Bitte beachten Sie:
Die komplette Einrichtung einer Kostenrechnung ist nicht Gegenstand dieses Lernvideos. Hierzu empfehlen wir Ihnen im Vorfeld das Lernvideo „DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender - Überblick“ (Art.-Nr. 77796).
Themen
-
Übersicht der Auswertungen, die das DATEV Branchenpaket für Soziale Einrichtungen (SKR45) enthält
-
Wichtige Kennzahlen und wertvolle Aussagen zur Lage des Unternehmens ermitteln mit Branchen-BWAs und Controllingreport
-
Übersicht und Organisationsvorschläge zur Anlage Ihrer Debitorenstruktur
-
Effizienzvorteile nutzen: digitale Datenimporte aus Vorsystemen
-
Potenziale des Branchenpakets Soziale Einrichtungen ausschöpfen: Beispiele zur Nutzung der Statistikkonten
-
Erläuterung einer KOST-Mustervorlage als Basis für Pflegesatzverhandlungen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
-
Mitarbeiter aus Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
-
Grundkenntnisse in DATEV Rechnungswesen
-
Grundkenntnisse in DATEV Kostenrechnung
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Torben Brandau
Mitarbeiter der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.