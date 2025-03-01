Sie lernen, die Buchführung von stationären Einrichtungen mit Hilfe der DATEV-Programme zu optimieren.

Im Lernvideo erläutern wir Ihnen die Inhalte und Auswertungsmöglichkeiten des Branchenpakets auf Basis des SKR45. Wir geben Ihnen praktische Vorschläge, um Ihre optimale Debitorenstruktur zu finden – abgestimmt auf die damit verbundenen Rechnungswesen-Prozesse, zum Beispiel das Mahnwesen. Außerdem zeigen wir Ihnen Möglichkeiten, Daten aus Vorsystemen zu übernehmen und welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssen. Zusätzlich stellen wir Ihnen die Leistungsfähigkeit und Gestaltungsflexibilität der Kostenrechnung anhand einer Musterlösung vor, die Bestandteil des DATEV Branchenpakets für Soziale Einrichtungen ist.

Bitte beachten Sie:

Die komplette Einrichtung einer Kostenrechnung ist nicht Gegenstand dieses Lernvideos. Hierzu empfehlen wir Ihnen im Vorfeld das Lernvideo „DATEV Kostenrechnung classic für Neuanwender - Überblick“ (Art.-Nr. 77796).