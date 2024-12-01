Art.-Nr. 32650 | Mandanten-Info-Broschüre

Steuerliche Änderungen 2024/2025

Die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel 2024/2025 auf einen Blick
  • Wichtige Änderungen und wichtige Informationen für Ihre Mandantinnen und Mandanten zum Jahreswechsel 2024/2025
  • Neueste BFH-Rechtsprechung/Verwaltungsanweisungen
  • Neuregelungen

Erscheinungstermin: Dezember 2024

Einmalig
2,25 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Das Ziel, die Steuerschuld so klein wie möglich zu halten, ist nur mit einer sorgfältigen Planung zu erreichen, damit Freibeträge, Freigrenzen oder andere Steuerermäßigungen nicht verloren gehen. Zu berücksichtigen sind dabei die neueste BFH-Rechtsprechung, neue Verwaltungsanweisungen und gesetzliche Neuregelungen. Jede Investition muss sinnvoll und zweckmäßig sein, weil andernfalls Geld verloren geht.

Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten mit der Mandanten-Info-Broschüre über die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel 2024/2025.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 12/2024
Seitenzahl 28
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autorin

Portraitbild der referierenden Person Claudia Ossola-Haring

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring

Diplom-Kaufmann

Prof. Dr. Claudia Ossola-Haring, Dipl.-Kfm., hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim studiert und dort auch im Fach Betriebswirtschaftliche Steuerlehre zum Dr. rer. pol. promoviert. Sie ist Senior-Professorin der SRH Hochschule Heidelberg (Campus Calw), war bis September 2023 Vertretungsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach und ist dort weiterhin als freie Dozentin tätig. Über 10 Jahre lang war sie Chefredakteurin für Steuerfachliteratur und GmbH-Publikationen. Seit 1992 führt sie ein Redaktions- und Herausgeberbüro, ist Unternehmensberaterin für Existenzgründung sowie freie Wirtschaftsjournalistin vor allem in den Bereichen GmbH, Steuern, Personal und Kommunikation.

Details & Preise

Art.-Nr. 32650 | Mandanten-Info-Broschüre

Steuerliche Änderungen 2024/2025

Die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel 2024/2025 auf einen Blick

Erscheinungstermin: Dezember 2024

Einmalig
2,25 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12884

Aktuelle Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2025 (E-Book)
-
Mandanten-Info | Art.-Nr. 31110

Steuerkalender 2025
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32654

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2025
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12738

Lexikon für das Lohnbüro 2025 Hüthig Jehle Rehm - DATEV-Ausgabe (E-Book)
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32656

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 31484

Reisekosten ab 2025
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12741

Steuerhandbuch für das Lohnbüro 2025 Hüthig Jehle Rehm (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65524

Mandanten-Info comfort
-
Software | Art.-Nr. 65650

DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort